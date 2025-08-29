Raphael Guerra, colunista do JC, é finalista do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Premiação promovida pelo Supremo Tribunal de Federal (STF) contou com 241 trabalhos inscritos. JC é o único veículo de Pernambuco na final

O titular da coluna Segurança do Jornal do Commercio, Raphael Guerra, é finalista do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. Promovida pelo Supremo Tribunal de Federal (STF), a premiação tem por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social.

Com 241 trabalhos inscritos em todo o País, o JC é o único veículo de Pernambuco a disputar a final do prêmio.

Raphael Guerra concorre na categoria "Jornalismo Regional" com a cobertura "Tenentes-coronéis deram ordens para série de assassinatos", que detalha as investigações sobre o caso que ficou conhecido como a Chacina de Camaragibe, ocorrida em setembro de 2023 e ainda sem desfecho na Justiça.

Na mesma categoria disputam o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e o portal ND Mais, de Santa Catarina. A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 10 de setembro, no Salão Branco do STF, em Brasília, quando serão anunciados os vencedores.

Em nota, o STF destacou que os trabalhos foram avaliados com base na conexão com o tema principal, relevância para o Judiciário e a sociedade, qualidade editorial e jornalística, além da criatividade e originalidade na abordagem.

Entre os membros da Comissão Julgadora estão a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Rocha; o secretário-geral do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Carl Smith; o secretário Judicial da Presidência do STJ, Fernando Gajardoni; e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Douglas Alencar Rodrigues.

RECONHECIMENTO TAMBÉM NO CNJ

Pelo segundo ano consecutivo, Raphael Guerra também foi um dos vencedores da 5ª edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.

A reportagem especial "Stalking: denúncias crescem no País e são alerta à saúde mental de autores e vítimas", publicada em 2 de agosto de 2024, ficou em 3º lugar na categoria Mídia. O material, publicado em três páginas, destacou o aumento de 34,5% no registro de queixas de mulheres e ouviu especialistas com orientações às vítimas.

A cerimônia de premiação aconteceu na última terça-feira (26), na sede do CNJ, em Brasília.