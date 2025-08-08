MPPE reforça estratégias para enfrentar violência contra a mulher como violação de direitos humanos
Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana; MPPE intensifica ações de acolhimento e promove políticas públicas em todo o estado
A Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) reforça à população quais são as principais estratégias de atuação com perspectiva de gênero, voltadas ao combate à violência contra a mulher, entendida como uma grave violação dos direitos humanos.
Por meio da atuação conjunta de núcleos especializados, como o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crime (NAV) e o Núcleo de Apoio à Mulher (NAM), o MPPE intensificou ações de acolhimento e promoveu políticas públicas em todo o estado.
Acolhimento e proteção às vítimas
Segundo a Promotora de Justiça e coordenadora do NAV, Ana Clézia Ferreira, mais de 70% dos atendimentos de vítimas do núcleo envolvem mulheres, sendo a violência doméstica responsável por 44% dos casos.
A atuação do MPPE ocorre de duas formas: internamente, com encaminhamentos diretos a Promotorias com atribuições nos inquéritos e processos, e externamente, por meio da articulação com a rede de proteção à mulher.
Além do suporte jurídico, o NAV também encaminha vítimas para serviços de assistência psicológica e social, e mantém diálogo constante com órgãos de segurança pública, como Polícias, Instituto de Criminalística e IML.
O intuito é garantir direitos como acesso à informação, proteção durante os procedimentos, entre outros.
Ana Clézia também alerta sobre o uso indevido do sistema judicial por parte de agressores, por meio de queixas-crime ou ações judiciais retaliatórias, conhecidas como lawfare de gênero.
“O direito das mulheres ao acesso à Justiça e à responsabilização de seus agressores não pode resultar em mais violência. O sistema deve protegê-las, não puni-las novamente”, pontua a coordenadora.
Atuação no sistema de justiça
No campo criminal, o MPPE reforça a importância de respostas justas, proporcionais e reparadoras como um direito das vítimas.
Nesse caso, é responsabilidade das instituições públicas assegurar a duração razoável da apuração criminal, oferecer garantias judiciais e de proteção, de ambientes de escuta e de depoimento que não exponham as vítimas a situações de constrangimento ou sofrimento psicológico.
Políticas públicas e mobilização social
O NAM, coordenado pela Promotora de Justiça Maísa Oliveira, atua junto a agentes públicos e sociedade civil para enfrentar as estruturas de desigualdade e violência de gênero.
“O cenário de feminicídios, violência doméstica e desigualdade econômica evidencia a urgência de políticas públicas eficazes, intersetoriais e territorializadas. É papel do Estado romper com os ciclos de violação e promover a equidade de gênero”, afirma Maísa.
Entre as mobilizações, destacam-se as Conferências Municipais de Políticas para as Mulheres, promovendo espaços de reflexão popular em todo o estado.
Essas conferências possibilitam a construção de redes locais de proteção, com participação social e atenção às especificidades de cada município.
Independência financeira e reeducação masculina
Outro destaque é o Projeto MP Empodera, também coordenado pelo NAM, que busca incentivar a capacitação profissional e geração de renda para mulheres, como forma do rompimento do ciclo da violência.
Até o momento, 18 municípios pernambucanos já aderiram à iniciativa.
As ações também incluem o Projeto ELOS – Grupos Reflexivos Masculinos, que tem como objetivo reeducar autores de violência doméstica, por meio de escuta qualificada e reflexão crítica.
Onde encontrar os núcleos do MPPE?
Como encontrar o NAV:
Endereço: Av. Visconde de Suassuna, nº 99, Sala A-45 - Santo Amaro, Recife - PE, CEP 50050-540
Horário de funcionamento: 8h às 18h, em dias úteis
Telefone e WhastApp: (81) 99230-8412 (durante o horário de funcionamento)
E-mail: nav@mppe.mp.br
Mais informações: https://sites.google.com/mppe.mp.br/nav/in%C3%ADcio
Como encontrar o NAM:
Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 99, Salas B-04/05, Santo Amaro – Recife. CEP:50050-540.
Fone: (81) 99230-5441
E-mail: nucleodamulher@mppe.mp.br
Mais informações: https://sites.google.com/mppe.mp.br/nam/in%C3%ADcio
