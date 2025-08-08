fechar
MPPE reforça estratégias para enfrentar violência contra a mulher como violação de direitos humanos

Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana; MPPE intensifica ações de acolhimento e promove políticas públicas em todo o estado

Por Aisha Vitória Publicado em 08/08/2025 às 13:43 | Atualizado em 08/08/2025 às 13:59
Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana
Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana - Istock

A Lei Maria da Penha completa 19 anos de vigência nesta semana e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) reforça à população quais são as principais estratégias de atuação com perspectiva de gênero, voltadas ao combate à violência contra a mulher, entendida como uma grave violação dos direitos humanos.

Por meio da atuação conjunta de núcleos especializados, como o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crime (NAV) e o Núcleo de Apoio à Mulher (NAM), o MPPE intensificou ações de acolhimento e promoveu políticas públicas em todo o estado.

Acolhimento e proteção às vítimas

Segundo a Promotora de Justiça e coordenadora do NAV, Ana Clézia Ferreira, mais de 70% dos atendimentos de vítimas do núcleo envolvem mulheres, sendo a violência doméstica responsável por 44% dos casos.

A atuação do MPPE ocorre de duas formas: internamente, com encaminhamentos diretos a Promotorias com atribuições nos inquéritos e processos, e externamente, por meio da articulação com a rede de proteção à mulher.

Além do suporte jurídico, o NAV também encaminha vítimas para serviços de assistência psicológica e social, e mantém diálogo constante com órgãos de segurança pública, como Polícias, Instituto de Criminalística e IML.

O intuito é garantir direitos como acesso à informação, proteção durante os procedimentos, entre outros.

Ana Clézia também alerta sobre o uso indevido do sistema judicial por parte de agressores, por meio de queixas-crime ou ações judiciais retaliatórias, conhecidas como lawfare de gênero.

“O direito das mulheres ao acesso à Justiça e à responsabilização de seus agressores não pode resultar em mais violência. O sistema deve protegê-las, não puni-las novamente”, pontua a coordenadora.

Atuação no sistema de justiça

No campo criminal, o MPPE reforça a importância de respostas justas, proporcionais e reparadoras como um direito das vítimas.

Nesse caso, é responsabilidade das instituições públicas assegurar a duração razoável da apuração criminal, oferecer garantias judiciais e de proteção, de ambientes de escuta e de depoimento que não exponham as vítimas a situações de constrangimento ou sofrimento psicológico.

Políticas públicas e mobilização social

O NAM, coordenado pela Promotora de Justiça Maísa Oliveira, atua junto a agentes públicos e sociedade civil para enfrentar as estruturas de desigualdade e violência de gênero.

“O cenário de feminicídios, violência doméstica e desigualdade econômica evidencia a urgência de políticas públicas eficazes, intersetoriais e territorializadas. É papel do Estado romper com os ciclos de violação e promover a equidade de gênero”, afirma Maísa.

Entre as mobilizações, destacam-se as Conferências Municipais de Políticas para as Mulheres, promovendo espaços de reflexão popular em todo o estado.

Essas conferências possibilitam a construção de redes locais de proteção, com participação social e atenção às especificidades de cada município.

Independência financeira e reeducação masculina

Outro destaque é o Projeto MP Empodera, também coordenado pelo NAM, que busca incentivar a capacitação profissional e geração de renda para mulheres, como forma do rompimento do ciclo da violência.

Até o momento, 18 municípios pernambucanos já aderiram à iniciativa.

As ações também incluem o Projeto ELOS – Grupos Reflexivos Masculinos, que tem como objetivo reeducar autores de violência doméstica, por meio de escuta qualificada e reflexão crítica.

Onde encontrar os núcleos do MPPE?

Como encontrar o NAV:

Endereço: Av. Visconde de Suassuna, nº 99, Sala A-45 - Santo Amaro, Recife - PE, CEP 50050-540

Horário de funcionamento: 8h às 18h, em dias úteis

Telefone e WhastApp: (81) 99230-8412 (durante o horário de funcionamento)

E-mail: nav@mppe.mp.br

Mais informações: https://sites.google.com/mppe.mp.br/nav/in%C3%ADcio

Como encontrar o NAM:

Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 99, Salas B-04/05, Santo Amaro – Recife. CEP:50050-540.

Fone: (81) 99230-5441

E-mail: nucleodamulher@mppe.mp.br

Mais informações: https://sites.google.com/mppe.mp.br/nam/in%C3%ADcio


