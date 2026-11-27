Em sua sétima edição, iniciativa registra crescimento de 14,8% no número de atendimentos, com a oferta de serviços de saúde, prevenção e bem-estar

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O Complexo Industrial Portuário de Suape realizou, na quinta-feira (26), a 7ª edição do Saúde nos Portos, contabilizando 930 atendimentos gratuitos voltados a trabalhadores portuários, caminhoneiros, motoristas e visitantes. O resultado representa um crescimento de 14,8% em relação à edição de 2025, quando foram registrados 810 atendimentos.

Ao longo do dia, foram oferecidos diversos serviços de saúde e bem-estar, como vacinação, testes rápidos, orientações odontológicas, nutricionais e psicológicas, ginástica laboral e massagem, além de ações educativas sobre segurança e direção defensiva.

"Cuidar da saúde e do bem-estar de quem movimenta o nosso porto diariamente é também uma das nossas prioridades. O Saúde nos Portos fortalece esse compromisso, aproximando os trabalhadores de serviços essenciais e promovendo uma cultura de prevenção e qualidade de vida no ambiente portuário", destaca o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A iniciativa integra o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT), reforçando o compromisso do complexo portuário pernambucano com a promoção da saúde e das boas práticas socioambientais no setor.

"O crescimento no número de atendimentos demonstra a receptividade do público e a importância de darmos continuidade a essa iniciativa. A mobilização dos nossos parceiros tem sido fundamental para ampliar a oferta de serviços e facilitar o acesso dos profissionais que circulam diariamente pelo complexo a ações de saúde e prevenção", ressalta o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, José Constantino.

A realização do evento contou com a colaboração do SEST SENAT, da Secretaria de Saúde de Pernambuco, das prefeituras do Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, da Singular Saúde e da BE Eventos. A atuação conjunta dos parceiros possibilitou a oferta de diferentes especialidades e serviços gratuitos ao público.