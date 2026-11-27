Cirurgia e radioterapia podem afetar a função sexual, mas acompanhamento urológico, terapias e prótese ajudam a retomar a autoestima

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Em meio às discussões do Novembro Azul sobre os cuidados com a saúde masculina, especialistas chamam atenção para a reabilitação sexual após o câncer de próstata. A disfunção erétil é uma das possíveis sequelas do tratamento oncológico, mas existem diferentes alternativas médicas para recuperar a função sexual.

Tanto a cirurgia para retirada da glândula, chamada de prostatectomia radical, quanto a radioterapia podem atingir estruturas nervosas e vasculares ligadas ao mecanismo da ereção.

Impacto na autoestima e resistência em buscar ajuda

Segundo especialistas, a intensidade e a duração desse efeito variam conforme a idade, a função erétil prévia ao diagnóstico, as características do tumor e a abordagem terapêutica adotada.

Apesar do impacto na autoestima e nos relacionamentos, o tema ainda costuma ser cercado por constrangimento, o que leva muitos homens a adiarem a busca por orientação médica.

Opções de tratamento e acompanhamento

De acordo com as Diretrizes de Saúde Sexual e Reprodutiva da Associação Europeia de Urologia (EAU), o cuidado deve ser individualizado. As possibilidades terapêuticas incluem:

Medicamentos orais;

Terapias locais;

Dispositivos a vácuo;

Acompanhamento psicológico;

Implante de prótese peniana, quando indicado.

Para o urologista Leonardo Seligra, coordenador da Disciplina de Andrologia e Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o diálogo sobre sexualidade deve ocorrer antes mesmo do início da terapia oncológica.

“É fundamental que o homem saiba que o tratamento do câncer de próstata não precisa representar o fim da sua vida sexual. Por isso, é importante conversar sobre sexualidade e qualidade de vida antes mesmo de iniciar o tratamento, antecipando possíveis dificuldades e permitindo planejar os cuidados necessários para a recuperação”, afirma.

Segundo o especialista, o acompanhamento com um andrologista também auxilia na avaliação de outros fatores da saúde sexual masculina, como alterações hormonais, desejo e ejaculação.

Como funciona a prótese peniana inflável

Quando outras abordagens não apresentam resposta satisfatória ou conforme avaliação médica, o implante cirúrgico de uma prótese peniana inflável aparece como alternativa. Totalmente interno e imperceptível externamente, o dispositivo é composto por cilindros posicionados nos corpos cavernosos do pênis, um reservatório de solução salina e uma bomba de acionamento implantada no escroto.

Ao acionar a bomba, o líquido é transferido para os cilindros, promovendo a rigidez necessária para a relação sexual. Após o uso, o sistema é desativado para que o órgão retorne ao estado de flacidez.

Levantamentos clínicos sobre o uso de próteses penianas infláveis apontam índices de satisfação geral superiores a 90% entre pacientes e parceiros. Especialistas ressaltam, contudo, que os resultados dependem das condições clínicas de cada caso e exigem avaliação individualizada sobre benefícios, riscos e limitações antes da cirurgia.

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