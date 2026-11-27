Influenciador passou mal antes de partida de futebol; fisiologista explica como identificar sintomas, prevenir emergências e treinar com segurança

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A morte do influenciador Gabriel Félix, aos 29 anos, reacendeu o alerta para os riscos de doenças cardiovasculares que podem permanecer sem apresentar sintomas.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa, ele passou mal na noite da quinta-feira (19), quando saiu para jogar futebol com amigos. Gabriel foi socorrido, mas não resistiu. A causa da morte não foi informada oficialmente.

O falecimento foi confirmado na sexta-feira passada (20) pela equipe do influenciador e por sua companheira, Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel. O casal compartilhava vídeos de humor e momentos da rotina familiar com milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Gabriel deixa uma filha de três anos, Amelie.

Problemas cardiovasculares

O episódio chama a atenção para uma questão importante: problemas cardiovasculares podem atingir pessoas jovens e aparentemente saudáveis. Algumas alterações na estrutura do coração, no funcionamento elétrico do órgão ou nas artérias coronárias podem evoluir sem manifestações evidentes e se tornar mais perigosas durante situações de esforço físico intenso.

De acordo com Cláudio Barnabé, fisiologista clínico do exercício e profissional de educação física, o aumento da frequência cardíaca, as mudanças na pressão arterial e a liberação de adrenalina são respostas naturais do organismo durante atividades intensas. Entretanto, em pessoas que apresentam doenças cardiovasculares ainda não identificadas, o esforço pode funcionar como um gatilho para complicações.

“Algumas pessoas podem até apresentar doença cardiovascular silenciosa, como alteração na estrutura do coração, a cardiopatia, distúrbio do funcionamento elétrico, arritmias, ou até comprometimento das artérias coronárias, mas isso pode ser sem nunca ter apresentado nenhum sintoma”, explica.

Nessas circunstâncias, segundo o especialista, um esforço intenso pode desencadear uma arritmia grave, um infarto ou até uma parada cardíaca. Ele ressalta, porém, que isso não significa que a atividade física seja a responsável pelo desenvolvimento da doença.

Jovens também precisam de atenção

A ausência de sintomas ou a aparência saudável não garantem que uma pessoa esteja livre de alterações cardiovasculares. Por isso, o acompanhamento das condições de saúde deve considerar fatores individuais, como histórico pessoal e familiar de doenças, pressão arterial, nível de condicionamento físico, medicamentos utilizados e possíveis sintomas.

Segundo Cláudio, a avaliação antes da prática esportiva deve ser adequada ao perfil de cada pessoa. Dependendo dos resultados, o acompanhamento médico pode incluir exames como eletrocardiograma e teste ergométrico, além de outros procedimentos complementares.

Porém, o especialista afirma que não é necessário realizar uma bateria de exames para começar a praticar atividades leves, como caminhadas. A investigação deve considerar os riscos e as características de cada indivíduo, sem transformar a prática regular de exercícios em uma atividade excessivamente medicalizada.

Sedentarismo e esforço intenso

Outro fator de atenção é a prática esporádica de atividades físicas de alta intensidade por pessoas que não mantêm uma rotina de exercícios. É o caso de quem passa a semana sem se movimentar e decide fazer um exercício intenso no fim de semana.

A falta de condicionamento pode fazer com que o organismo não esteja preparado para suportar exigências físicas mais elevadas. Isso porque a prática regular promove adaptações no coração, nos vasos sanguíneos e na musculatura, melhorando a capacidade do corpo de utilizar oxigênio e tolerar esforços.

Cláudio destaca que atividades recreativas também podem representar uma exigência cardiovascular significativa. No futebol, por exemplo, há arrancadas, acelerações, mudanças de direção e períodos de recuperação, além da influência da competitividade sobre a frequência cardíaca.

“O fato de ser uma atividade recreativa não significa que ela seja fisiologicamente leve”, alerta.

O fisiologista recomenda que o condicionamento seja desenvolvido progressivamente, respeitando a frequência, a intensidade, a duração e o tipo de exercício. Aumentar a exigência física de maneira repentina, sem considerar os limites do organismo, pode elevar os riscos, especialmente entre pessoas pouco condicionadas.

Sinais de alerta durante o exercício

Durante a atividade física, é esperado que a frequência cardíaca aumente, a respiração fique mais acelerada e ocorra transpiração e fadiga muscular. O problema aparece quando essas respostas são desproporcionais ao esforço realizado ou diferentes do que a pessoa costuma experimentar.

Entre os sintomas que exigem atenção estão:

Dor, pressão ou aperto no peito;

Falta de ar desproporcional à intensidade do exercício;

Tontura, visão escurecida ou sensação de desmaio;

Palpitações acompanhadas de mal-estar;

Suor frio, náuseas ou palidez repentina;

Fraqueza súbita e inexplicável;

Perda de consciência.

Diante dessas manifestações, a orientação é interromper imediatamente a atividade e procurar avaliação médica antes de voltar a se exercitar. Em situações como dor no peito, desmaio ou falta de ar intensa, é necessário acionar o serviço de emergência.

“Sentir cansaço durante o esforço é natural. Mas, se sentir mal não deve ser naturalizado”, enfatiza Cláudio.

Como reduzir os riscos

Para diminuir as chances de emergências durante a prática esportiva, o especialista destaca três cuidados fundamentais: conhecer as próprias condições de saúde, desenvolver o condicionamento físico progressivamente e respeitar os limites do organismo.

Entre as recomendações estão realizar uma avaliação de saúde adequada ao risco individual, manter uma boa qualidade de sono e hidratação, fazer aquecimento antes de esforços intensos e evitar exercícios vigorosos durante episódios de febre ou infecções agudas.

Também é importante evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o uso indiscriminado de estimulantes e suplementos pré-treino. Em ambientes com temperaturas elevadas, os cuidados devem ser redobrados.

Outro ponto destacado pelo fisiologista é a preparação dos espaços esportivos para situações de emergência. Academias, clubes e arenas devem contar com profissionais capacitados em reanimação cardiopulmonar, planos de atendimento e desfibriladores externos automáticos (DEA).

Apesar dos riscos associados a condições cardiovasculares não identificadas, Cláudio reforça que os benefícios da atividade física regular superam significativamente os riscos para a maioria da população. A recomendação, portanto, não é deixar de praticar esportes, mas adotar cuidados compatíveis com as condições de saúde de cada pessoa.



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