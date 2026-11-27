Pesquisa mostra que exposição a anúncios ilegais não se traduz em conhecimento: 51% não sabem diferenciar tirzepatida autêntica de manipulada em massa

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SÃO PAULO - Sete em cada dez brasileiros já viram anúncios de medicamentos para emagrecimento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). É o que aponta uma pesquisa Datafolha encomendada pela Eli Lilly. Segundo o levantamento, 72% dos entrevistados tiveram contato com esse tipo de publicidade - proporção que chega a 95% entre pessoas que já usaram produtos irregulares.

Embora 70% dos entrevistados já tenham ouvido falar de problemas de saúde associados à tirzepatida manipulada em massa, apenas 29% acreditam que saberiam diferenciar um medicamento autêntico, aprovado pela Anvisa, de uma versão manipulada em massa.

E 51% não sabem dizer se os dois são parecidos ou diferentes. Esses resultados mostram que a conscientização sobre o problema não basta: os pacientes precisam de informações de saúde claras e de fontes autorizadas para distinguir medicamentos aprovados de irregulares e se proteger.

A pesquisa, divulgada na última semana para a imprensa, em São Paulo, considerou 1.699 entrevistas online com base em painel de internautas, por meio de autopreenchimento, das classes ABC com 18 anos ou mais, realizadas de 10 a 16 de julho de 2026.

O cenário preocupa diante da oferta ilegal de tirzepatida manipulada em massa e de outros produtos que podem representar riscos à saúde.

A manipulação em massa é ilegal e potencialmente perigosa. Manipular em escala industrial, manter estoques, anunciar para o público em geral e vender em massa, embalado em "protocolo de emagrecimento" ou "serviço de administração de doses", é irregular.

A Anvisa e diversas decisões da Justiça já deixaram isso claro. Médicos que vendem o medicamento diretamente, mas o disfarçam como "serviço de administração" ou "pacote de tratamento", também violam o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina.

Mesmo assim, os anúncios e as vendas continuam a se multiplicar. Desde 2023, entraram no País pelo menos 181 kg de tirzepatida, o suficiente para mais de 36,2 milhões de doses de 5 mg. Esse volume é incompatível com o atendimento individualizado a pacientes.

Pacientes que compram tirzepatida manipulada em massa ou outros medicamentos irregulares não têm garantia da qualidade ou origem do que injetam em seu corpo. A Lilly não fornece tirzepatida para farmácias de manipulação, clínicas ou revendedores. Por isso, o insumo farmacêutico ativo (IFA) desses produtos muitas vezes vem de fontes desconhecidas e não aprovadas pela agência regulatória brasileira.

Os problemas de qualidade são numerosos: até abril de 2026, a Anvisa determinou a interdição de oito das 11 farmácias de manipulação e importadoras inspecionadas, por falhas técnicas e falta de controle de qualidade. A Lilly já encontrou, em diversos países, tirzepatida manipulada e outros medicamentos irregulares com excesso, falta ou ausência de princípio ativo, princípio ativo errado ou substâncias nocivas, como bactérias, endotoxinas e impurezas. Tudo isso expõe os pacientes a riscos potencialmente graves à segurança.

"Ao simplesmente olhar para a caneta, ninguém consegue saber se foi testada, se é estéril ou de onde veio o princípio ativo. Um produto que não passou por estudos clínicos nem pela avaliação da Anvisa pode representar sérios riscos à saúde", afirma o diretor-executivo de Assuntos Médicos da Lilly Brasil, Luiz André Magno.

"Os pacientes não têm nenhuma garantia sobre o que estão injetando no próprio corpo. Por isso, é essencial ampliar o acesso a informações confiáveis, para que os pacientes entendam os riscos de medicamentos não aprovados e sem comprovação científica", acrescenta.

Pesquisa mostra que anúncios ilegais chegam aos pacientes em larga escala

Essas ofertas chegam aos pacientes principalmente pela internet (63%: sites, 42%; Instagram, 41%; TikTok, 34%), por contatos próximos (55%, sendo 45% por amigos e parentes), em clínicas de emagrecimento (19%) e consultórios médicos (17%).

Entre usuários de canetas irregulares, os fatores que pesam na escolha são a confiança no médico (42%), a qualidade percebida (41%), a origem dos medicamentos (38%), o acesso a um tratamento "personalizado ou premium" (23%) e o apelo de um "protocolo integrado" (21%). O preço ficou em último lugar (16%) entre os oito motivos avaliados.

O que os pacientes podem fazer

Comprar medicamentos de prescrição apenas em farmácias autorizadas;

Tratar como sinais de alerta: ofertas por WhatsApp e redes sociais, e médicos que vendem produtos diretamente. A Lilly vende apenas por meio de farmácias autorizadas;

Comunicar produtos suspeitos à Anvisa;

Verificar os produtos da Lilly em scan.lilly.com/br, ferramenta de verificação on-line que ajuda os pacientes a confirmarem a autenticidade da caneta.

*A jornalista acompanhou o evento a convite da Eli Lilly.