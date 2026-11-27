Pesquisa identificou mais de 3,9 milhões de consultas sobre o tema no Google; tratamento, sintomas e recorrência estão entre as principais dúvidas

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As buscas na internet por informações sobre candidíase feminina cresceram 174% nos últimos 12 meses, segundo levantamento da Marjan Farma. O estudo identificou mais de 3,9 milhões de pesquisas sobre o assunto no Google Brasil entre novembro de 2025 e novembro de 2026. Entre as principais dúvidas das mulheres estão formas de tratamento, medicamentos, sintomas e episódios recorrentes da infecção.

A candidíase vulvovaginal é uma infecção causada pelo crescimento excessivo de fungos do gênero Candida. De acordo com dados da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (RBGO), da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), cerca de 75% das mulheres terão pelo menos um episódio da doença ao longo da vida.

Entre as expressões mais pesquisadas estão “candidíase de repetição”, que registrou 206,4 mil buscas, “candidíase vaginal”, com 166,2 mil, e “candidíase na gravidez”, com 89,4 mil pesquisas.

Tratamento e sintomas estão entre as principais dúvidas

As pesquisas relacionadas a tratamentos e medicamentos somaram 381 mil consultas. Entre as expressões mais procuradas estão “como tratar candidíase”, com 130,6 mil buscas, “o que é bom para candidíase”, com 117,4 mil, e “qual melhor remédio para candidíase”, com 75,6 mil.

Também foram identificadas 126 mil pesquisas sobre formas de aliviar a coceira provocada pela infecção. Já a pergunta “como saber se estou com candidíase” registrou 24,2 mil consultas.

Entre os sintomas mais comuns estão coceira intensa, vermelhidão, inchaço, desconforto ao urinar ou durante relações sexuais e corrimento esbranquiçado e espesso.

A médica Rita de Cássia Salhani, responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Marjan Farma, alerta que outras condições ginecológicas podem apresentar sintomas semelhantes. Por isso, o diagnóstico e a indicação de medicamentos antifúngicos devem ser feitos por um profissional de saúde.

A especialista também adverte que a automedicação pode mascarar os sintomas e dificultar a identificação correta do problema.

Candidíase de repetição

A recorrência da infecção também aparece entre as preocupações das mulheres. Segundo o levantamento, as buscas relacionadas a como tratar a candidíase de repetição ultrapassaram 22 mil consultas.

A candidíase vulvovaginal recorrente é caracterizada pela ocorrência de três ou mais episódios em um período de 12 meses. Dados publicados no periódico científico The Lancet Infectious Diseases estimam que a condição afeta cerca de 138 milhões de mulheres por ano em todo o mundo.

De acordo com Rita de Cássia Salhani, o acompanhamento médico é importante para investigar os fatores associados aos episódios frequentes e orientar o tratamento adequado. A profissional também destaca a importância de cuidados contínuos com a saúde íntima, especialmente entre mulheres que apresentam recorrência dos sintomas.

Estresse, imunidade e anticoncepcionais

O levantamento também identificou dúvidas sobre os fatores que podem favorecer o desenvolvimento da infecção. A pergunta “o que causa candidíase na mulher” somou 39,5 mil pesquisas nos últimos 12 meses.

Entre os fatores mais associados às buscas estão estresse, com 4.590 consultas; imunidade baixa, com 3.220; e uso de anticoncepcionais, com 2.880 pesquisas.

Segundo a especialista, a candidíase tem origem multifatorial, e fatores hormonais e imunológicos podem influenciar o organismo. Por isso, a identificação das possíveis causas deve ser feita com acompanhamento profissional, sem interrupção de tratamentos ou suspensão de medicamentos por conta própria.

Cuidados para prevenir a infecção

Alguns hábitos podem contribuir para a saúde íntima e ajudar a reduzir fatores associados ao surgimento ou à recorrência da candidíase. Entre as recomendações estão:

Escolha das roupas: priorizar calcinhas de algodão e evitar o uso prolongado de peças muito justas ou sintéticas.

priorizar calcinhas de algodão e evitar o uso prolongado de peças muito justas ou sintéticas. Controle da umidade: não permanecer por muito tempo com roupas de banho molhadas ou peças de treino suadas.

não permanecer por muito tempo com roupas de banho molhadas ou peças de treino suadas. Higiene íntima: evitar duchas vaginais internas e o uso excessivo de produtos na região íntima.

evitar duchas vaginais internas e o uso excessivo de produtos na região íntima. Hábitos saudáveis: manter uma alimentação equilibrada, sono adequado e atenção ao controle do estresse.

manter uma alimentação equilibrada, sono adequado e atenção ao controle do estresse. Uso de medicamentos: utilizar antibióticos e outros medicamentos somente com orientação profissional.

utilizar antibióticos e outros medicamentos somente com orientação profissional. Acompanhamento ginecológico: manter consultas regulares para identificar alterações e receber orientações individualizadas.

Metodologia

O levantamento da Marjan Farma considerou pesquisas realizadas no Google Brasil entre novembro de 2025 e novembro de 2026. Foram analisadas palavras-chave e perguntas relacionadas à saúde íntima feminina, organizadas em categorias temáticas conforme o volume de consultas.



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