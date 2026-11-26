Prêmio do CRO-PE, divulgado nesta quinta (26), deu 1º lugar ao JC e à TV Jornal, 2º à Rádio Jornal e premiou um repórter do JC entre os estudantes.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foi premiado no 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) divulgou os vencedores nesta quinta-feira (26). O Jornal do Commercio ficou em 1º lugar na categoria Impresso/On-line, e a TV Jornal, em 1º lugar na categoria Televisão/Videocast. A Rádio Jornal ficou em 2º lugar na categoria Rádio/Podcast. Um repórter do JC também foi premiado na categoria Estudante.

A iniciativa reconhece reportagens e produções jornalísticas que dão visibilidade à Odontologia e ampliam a conscientização sobre a importância da saúde bucal. Nesta edição, os trabalhos concorreram em quatro categorias: Impresso/On-line, Televisão/Videocast, Rádio/Podcast e Estudante Universitário.

Impresso/On-line: reportagem do JC é a vencedora

O 1º lugar na categoria Impresso/On-line foi para a reportagem “Prontuários que falam: como registros dentários ajudam a identificar vítimas de tragédias”, de Raphael Guerra, do Jornal do Commercio.

Também foi indicada na categoria a reportagem “O desafio de reconhecer um câncer que está à vista”, de Maria Clara Trajano e Lara Calábria.

Televisão/Videocast: vitória da TV Jornal

Na categoria Televisão/Videocast, o 1º lugar foi da TV Jornal com a reportagem “Sorriso e identidade: A assistência odontológica como ferramenta para devolver dignidade a mulheres vítimas de violência”. O trabalho é assinado por Kaylane Sobral, Dyandhra Monteiro, Eleonardo Freitas, Sidney Lucena e José Darlan Siqueira.

Rádio/Podcast: Rádio Jornal em 2º lugar

A Rádio Jornal ficou em 2º lugar na categoria Rádio/Podcast com “A Vida Começa pela Boca”, produção de Elis Martins, Íngrid Santos e Guto César.

Categoria Estudante

Na categoria Estudante, o 3º lugar ficou com a reportagem “Da cadeira do dentista ao acolhimento: a odontologia que reinventa o cuidado à crianças com autismo”, de Eduardo Scofi, representando a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Também foi indicada a reportagem “Quando esperar custa caro: como a falta de informação e de acesso agrava problemas de saúde bucal”, de Aisha Vitória, representando a UNINASSAU.