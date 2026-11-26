Cuidadores enfrentam sobrecarga física e emocional; SOS Preces oferece atendimento gratuito e sigiloso 24h por dia em todo o Brasil

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Cerca de 1,8 milhão de brasileiros com mais de 60 anos convivem com algum tipo de demência, o equivalente a 8,5% dessa população, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência, publicado pelo Ministério da Saúde em 2024. O Alzheimer é a forma mais comum da doença. Além dos desafios enfrentados pelos pacientes, o diagnóstico também provoca mudanças na rotina dos familiares, que frequentemente assumem a responsabilidade pelos cuidados e deixam as próprias necessidades em segundo plano.

Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), realizado entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 com 381 familiares cuidadores de pessoas com demência, mostra a dimensão dessa realidade. Entre os entrevistados, 82% eram cuidadores não profissionais e 87% afirmaram precisar de mais ajuda de outras pessoas. Além disso, 62% relataram falta ou necessidade de suporte emocional. O perfil mais frequente é de mulheres na faixa dos 50 anos, parentes próximas dos pacientes e sem remuneração pelo trabalho de cuidado.

Segundo o geriatra Nelson Henrique da Silva, a responsabilidade de cuidar de um familiar com Alzheimer pode ocupar grande parte do dia e comprometer o bem-estar de quem assume essa função.

“Cuidar de um pai ou de uma mãe com Alzheimer começa com consultas e remédios e termina ocupando o dia inteiro. O cuidador raramente percebe o momento em que passou a ignorar o próprio cansaço”, explica.

A rotina envolve acompanhar consultas, administrar medicamentos, organizar a alimentação e supervisionar o paciente. Embora muitas famílias optem por manter o idoso em casa para preservar os vínculos afetivos, a decisão pode trazer cansaço, insegurança, preocupação constante e isolamento.

Entre os sinais de sobrecarga estão dificuldades para dormir, irritabilidade, sensação de solidão e culpa por desejar momentos de descanso. De acordo com o especialista, reconhecer esses limites é fundamental para preservar a saúde de quem cuida.

A presidente do SOS Preces, Kátia Moraes Varella Alves, destaca que muitos familiares têm dificuldade de compartilhar o próprio sofrimento, por acreditarem que precisam demonstrar força durante todo o processo.

“Muitas vezes, a pessoa que cuida acredita que precisa ser forte o tempo inteiro e acaba não encontrando espaço para falar sobre o próprio sofrimento. É importante lembrar que ela também tem sentimentos, limites e necessidades. Ter alguém disposto a ouvir, sem julgamentos, pode fazer diferença em momentos de sobrecarga emocional”, afirma.

Como reduzir a sobrecarga

Entre as recomendações do geriatra estão dividir as responsabilidades com outros familiares, aceitar ajuda quando disponível e reservar horários para descanso. A participação em grupos de apoio também pode ajudar, ao permitir a troca de experiências com pessoas que enfrentam situações semelhantes.

O especialista ressalta ainda a importância de evitar a autocobrança e compreender que o cuidador também precisa de atenção e acolhimento.

Atendimento gratuito

Com mais de 40 anos de atuação, o SOS Preces, instituição de Minas Gerais, oferece atendimento voluntário de escuta e acolhimento emocional para pessoas que enfrentam momentos difíceis, incluindo familiares de pacientes com demência.

O serviço é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, com atendimento para pessoas de todo o Brasil. Os voluntários são capacitados para ouvir e acolher diferentes manifestações emocionais.

Segundo Kátia Moraes Varella Alves, o serviço não substitui o acompanhamento psicológico ou médico, mas representa uma alternativa de acolhimento para quem precisa compartilhar preocupações e sentimentos.



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