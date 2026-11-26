Estimativa do Inca aponta mais de 263 mil novos casos por ano no país; dermatologista explica quais sinais na pele merecem alerta

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A campanha nacional Dezembro Laranja reforça o alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, tumor mais incidente no Brasil, com a aproximação do verão e o aumento da exposição ao sol.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), apenas o câncer de pele não melanoma deve somar 263.280 novos diagnósticos por ano no país entre 2026 e 2028.

Segundo o dermatologista Nelson Marcos Ferrari, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), reconhecer alterações iniciais na pele é determinante para o resultado do tratamento.

Quando identificado de forma precoce, o câncer de pele apresenta altas chances de cura, mas alguns tipos da doença podem ser mais agressivos e se espalhar para outros órgãos se não forem tratados a tempo.

Sinais de alerta e fatores de risco

Conforme aponta o especialista, alterações na cor, no tamanho ou no formato de pintas, manchas que mudam de aspecto e feridas que não cicatrizam são indícios que devem ser avaliados por um dermatologista.

A exposição à radiação ultravioleta é o principal fator de risco associado ao surgimento da doença. Também exigem atenção redobrada pessoas com pele clara, histórico de queimaduras solares e antecedentes familiares de câncer de pele.

Prevenção e diagnóstico precoce

A prevenção passa pela adoção contínua de medidas de fotoproteção, incluindo o uso adequado de protetor solar e cuidados para evitar a exposição excessiva ao sol.

Além da proteção diária, a avaliação dermatológica permite identificar os diferentes tipos de tumor e indicar o tratamento adequado para cada caso, que muitas vezes conta com a cirurgia dermatológica para a remoção das lesões.

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