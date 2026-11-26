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O câncer infantojuvenil tem mais de 80% de chances de cura, especialmente quando diagnosticado precocemente. A identificação dos primeiros sinais da doença e o encaminhamento adequado para centros especializados são fundamentais para aumentar as possibilidades de recuperação e reduzir os impactos do tratamento.

O tema foi discutido no episódio 97 do videocast Saúde e Bem-Estar, disponível no JCPlay, mediado pela jornalista Cinthya Leite, e contou com a participação das oncologistas pediátricas Dra. Adriana Moraes e Dra. Virgínia Almeida.

Durante a entrevista, as especialistas explicaram que os tumores que atingem crianças e adolescentes apresentam características diferentes daqueles diagnosticados em adultos. Enquanto alguns tipos de câncer na população adulta estão relacionados a fatores ambientais e hábitos de vida, na infância não existem fatores de risco conhecidos que possam ser evitados por meio de mudanças de comportamento.

“Os cânceres que acontecem na infância e na adolescência são completamente diferentes dos cânceres que acontecem na fase adulta. São de órgãos diferentes, de células diferentes e, por conseguinte, têm tratamentos completamente diferentes. É muito importante que a gente rompa esse tabu com a palavra câncer”, destacou a Dra. Virgínia Almeida.

Entre os tipos mais frequentes da doença na infância e adolescência estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Também existem tumores ósseos e o retinoblastoma, que atinge os olhos. Diante da ausência de medidas específicas de prevenção, as médicas reforçam que a atenção aos sintomas é uma das principais ferramentas para identificar a doença.

Sinais de alerta

Febre persistente sem causa aparente, palidez, prostração e dores ósseas estão entre os sinais que merecem investigação. Segundo as especialistas, algumas manifestações podem ser confundidas com infecções e doenças comuns da infância. A principal preocupação deve surgir quando os sintomas persistem, pioram ou não apresentam melhora com o tratamento habitual.

A Dra. Adriana Moraes orientou os responsáveis a não ignorarem alterações persistentes no estado de saúde das crianças. “Esteja atento. Quando você achar que seu filho não vai bem, que algum sinal ou sintoma persiste… insista e investigue”, alertou.

As dores ósseas também foram destacadas durante a conversa. De acordo com a Dra. Virgínia Almeida, dores sem histórico de trauma, que permanecem no mesmo local por mais de sete dias e não melhoram com analgésicos, precisam ser avaliadas. A investigação precoce pode evitar que a doença avance e comprometa estruturas do corpo.

Outro sinal mencionado foi o reflexo esbranquiçado na pupila, conhecido como “olho de gato”, que pode indicar retinoblastoma. O estrabismo persistente também merece atenção e avaliação médica.

Diagnóstico precoce aumenta chances de cura

O tempo entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a identificação da doença pode influenciar diretamente os resultados do tratamento. Quanto mais cedo a criança chega a um centro de referência, maiores são as chances de cura e menores podem ser os impactos das intervenções.

“O diagnóstico precoce é a chave do bom resultado. Quanto mais cedo essas crianças chegarem ao centro de referência, maiores são as chances de cura e menores a morbidade, o tratamento fica menos penoso, mais tranquilo”, explicou a Dra. Adriana Moraes.

Durante o videocast, as médicas também abordaram o fluxo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os casos com suspeita de câncer devem ser encaminhados pela Central de Regulação Estadual, responsável por direcionar os pacientes aos serviços especializados para a realização de exames e procedimentos necessários à investigação.

Acolhimento durante o tratamento

Além do acompanhamento médico, o tratamento do câncer infantojuvenil envolve uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais como psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. O suporte também se estende aos familiares, que enfrentam os desafios emocionais e sociais relacionados ao diagnóstico.

As especialistas ressaltaram ainda a importância das classes hospitalares, que permitem a continuidade dos estudos de crianças e adolescentes durante o período de internação. A iniciativa ajuda a preservar a rotina dos pacientes e a reduzir os impactos do afastamento do ambiente escolar.

Apesar dos desafios, as médicas reforçaram que o câncer infantojuvenil tem possibilidade de cura e que o diagnóstico não deve ser encarado como uma sentença. A orientação é procurar atendimento médico diante de sintomas persistentes e não deixar que o medo atrase a investigação.

“Pai e mãe, se você tem suspeita que seu filho pode ter algum sinal de alerta de câncer, bota o medo no bolso e leva o filho pro médico, porque o diagnóstico precoce vai levar à cura do seu filho”, reforçou a Dra. Virgínia Almeida.



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