Caminhadas e corridas são benéficas para a saúde do coração, mas o calor intenso pode aumentar o esforço do organismo durante os exercícios

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Com a elevação das temperaturas no Recife, a prática de atividades físicas ao ar livre exige atenção para evitar desidratação, mal-estar e sobrecarga cardiovascular. Caminhadas e corridas são benéficas para a saúde do coração, mas o calor intenso pode aumentar o esforço do organismo durante os exercícios.

O cardiologista do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Cristiano Berardo, recomenda priorizar os horários de temperaturas mais amenas, como o início da manhã, antes das 8h, ou o fim da tarde e início da noite, após as 17h. A orientação é evitar os períodos de maior incidência solar e abafamento.

Cuidados

Durante os exercícios, o organismo precisa trabalhar mais para controlar a temperatura corporal. Esse processo aumenta a transpiração e acelera os batimentos cardíacos, o que pode favorecer a desidratação e sobrecarregar o sistema cardiovascular. Por isso, o especialista destaca a importância de usar roupas leves e respiráveis e manter a hidratação antes, durante e depois da atividade física.

Outro cuidado importante é a avaliação médica antes de iniciar uma rotina de exercícios, especialmente entre pessoas sedentárias ou com mais de 35 anos. Segundo Berardo, a consulta cardiológica ajuda a identificar possíveis alterações e a definir condições mais seguras para a prática esportiva.

O médico também alerta para sintomas que não devem ser ignorados, como cansaço excessivo durante esforços leves, falta de ar ao subir escadas, palpitações frequentes, dor que se irradia para o braço esquerdo, pressão no peito, tontura e desmaio.

Ao perceber qualquer um desses sinais, a recomendação é interromper imediatamente o exercício e procurar atendimento médico.

Histórico familiar

O histórico familiar de doenças cardiovasculares também deve ser considerado na avaliação. Casos de infarto em parentes de primeiro grau antes dos 55 anos, entre homens, ou dos 65 anos, entre mulheres, são fatores de risco que exigem atenção.

De acordo com o cardiologista, esse histórico não impede a prática de atividades físicas, mas torna necessária uma avaliação mais criteriosa para garantir a segurança durante os exercícios.

A atividade física regular pode reduzir em até 35% o risco de doenças cardiovasculares. Em pessoas com hipertensão leve a moderada, os exercícios também podem apresentar efeitos comparáveis aos de medicamentos.

Para quem pretende deixar o sedentarismo, Berardo recomenda começar gradualmente, sem exagerar na intensidade, principalmente em dias de calor. A caminhada é uma opção inicial, que pode evoluir para a corrida conforme o condicionamento físico. Mais importante do que a velocidade, segundo o especialista, é manter a regularidade.



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