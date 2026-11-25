Evento acontece em 11 de dezembro, na Praia de Boa Viagem, e mobiliza a população em favor do acolhimento a pessoas com fissura labiopalatina

Uma manhã de esporte pode ajudar a fortalecer uma rede de acolhimento que acompanha famílias durante uma longa jornada de tratamento. No 11 de dezembro, das 7h às 12h, a Praia de Boa Viagem recebe o Movimente Sorrisos, evento beneficente que une atividade física e solidariedade em apoio à Casa Sorrir, instituição que há oito anos acolhe pessoas com fissura labiopalatina atendidas pelo CADEFI, Centro de Atenção aos Defeitos da Face do IMIP, no Recife.

A programação reúne treino funcional, beach tennis, vôlei de praia, dança, jogos e brincadeiras. A proposta é transformar um dos cenários mais conhecidos da cidade em ponto de encontro para quem deseja cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, se aproximar de uma causa social. Mais do que uma ação esportiva, o Movimente Sorrisos busca ampliar a visibilidade do trabalho realizado pela Casa Sorrir. A instituição ajuda pacientes e familiares que precisam permanecer no Recife durante diferentes etapas do tratamento, oferecendo suporte para que esse percurso tenha continuidade.

Localizada na Ilha do Leite, a Casa Sorrir oferece hospedagem, café da manhã, almoço, jantar e acompanhamento social e emocional para pacientes e acompanhantes. A atuação está organizada em três pilares, acolher, motivar e incluir, que orientam o trabalho desenvolvido com crianças, adolescentes e famílias.

A fissura labiopalatina pode exigir acompanhamento por vários anos, com diferentes procedimentos e especialidades envolvidas. Para muitas famílias que precisam se deslocar até o Recife, o desafio não está apenas no tratamento médico, mas também na permanência na cidade e na continuidade desse cuidado.

“A fissura labiopalatina não se resume a uma cirurgia. Existe uma trajetória de tratamento, acompanhamento e desenvolvimento que pode atravessar diferentes fases da vida da criança. Nosso papel é ajudar essas famílias a permanecerem nesse caminho, oferecendo acolhimento, segurança e condições para que não precisem enfrentar tudo isso sozinhas”, afirma José Eduardo Mendonça, fundador da Casa Sorrir.

O acolhimento beneficia principalmente famílias que vêm de outros municípios e precisam permanecer na capital durante consultas, cirurgias e demais procedimentos. Já as ações de motivação incluem visitas, atividades e oficinas realizadas com mães e crianças, inclusive iniciativas de capacitação voltadas à autonomia e à geração de renda.

Na frente de inclusão, a instituição desenvolve o Projeto Inclui, que atualmente apoia 14 adolescentes no acesso ao ensino superior. Os jovens estão matriculados em cursos de áreas como Nutrição, Marketing e Enfermagem, com formação viabilizada por meio do apoio de doadores da Casa Sorrir.

A expectativa é que o encontro em Boa Viagem ajude mais pessoas a conhecerem a Casa Sorrir e a dimensão do trabalho realizado pela instituição. A proposta é ampliar a rede de apoio em torno de pacientes e famílias que percorrem um tratamento que exige continuidade, presença e cuidado diário.

SERVIÇO

Movimente Sorrisos

