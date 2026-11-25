Em meio ao Novembro Azul, estudos associam exercícios físicos a menor risco da doença, mas especialistas alertam para exames de rotina

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A campanha do Novembro Azul e o Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado nesta sexta-feira (27), reforçam o alerta sobre a saúde masculina diante da estimativa de 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil entre 2026 e 2028.

O dado, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), representa cerca de 30,5% dos diagnósticos oncológicos entre homens no país, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.

Condicionamento físico salva vidas

No cenário atual, pesquisas científicas apontam que melhores níveis de condicionamento físico estão associados a menor incidência da doença e a melhores indicadores de saúde entre pacientes já diagnosticados.

Segundo o profissional de Educação Física e especialista em fisiologia do exercício Jauan Anselmo, a prática regular melhora a capacidade cardiorrespiratória, fortalece a musculatura e ajuda no controle do peso e de processos inflamatórios.

O especialista ressalta, no entanto, que o exercício não garante proteção absoluta. "Treinar é uma estratégia de fortalecimento do organismo, mas não substitui consulta, avaliação ou exames médicos", afirma.

O que apontam os estudos científicos

Uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine acompanhou 57.652 homens suecos avaliados em bicicleta ergométrica, dos quais 592 desenvolveram câncer de próstata. Os participantes que tiveram aumento superior a 3% na aptidão cardiorrespiratória apresentaram risco 35% menor de desenvolver a doença em comparação àqueles cuja capacidade física caiu. Nesse estudo, não houve relação significativa com a mortalidade.

Já uma revisão sistemática publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise, vinculada ao American College of Sports Medicine (ACSM), analisou pesquisas com homens já diagnosticados. Os resultados indicaram que níveis mais altos de atividade física estiveram associados a uma redução de até 49% no risco de mortalidade geral e de 38% na mortalidade específica pela doença, em relação aos grupos menos ativos.

Os pesquisadores destacam que os dados são observacionais e não significam que o exercício, isoladamente, determine a evolução do quadro. Do ponto de vista fisiológico, a contração muscular libera substâncias chamadas miocinas, que atuam na regulação metabólica e inflamatória do organismo.

Cuidados durante o tratamento oncológico

Para quem já recebeu o diagnóstico e passa por quimioterapia ou radioterapia, a atividade física ajuda a combater a fadiga e a perda de massa muscular. Diretrizes da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) recomendam exercícios aeróbicos e resistidos, sob indicação clínica, para reduzir efeitos adversos e preservar a funcionalidade.

A prática, contudo, exige liberação médica e adaptação individual. O planejamento precisa considerar o tipo de tumor, a etapa do tratamento, oscilações de energia e eventuais dores. "Em alguns momentos, o objetivo será desenvolver força; em outros, preservar a funcionalidade e ajudar a pessoa a manter sua autonomia", explica Jauan Anselmo.

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