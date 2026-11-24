Automedicação e interrupção inadequada de tratamentos estão entre os fatores que contribuem para a resistência bacteriana

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Infecções comuns, como infecções urinárias, pneumonias e problemas de pele, podem se tornar mais difíceis de tratar devido ao avanço da resistência bacteriana aos antibióticos. O uso indiscriminado desses medicamentos, a automedicação e a interrupção dos tratamentos sem orientação médica estão entre os fatores que favorecem o surgimento e a disseminação das chamadas superbactérias.

O alerta é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), durante a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos, realizada entre os dias 18 e 24 de novembro.

A resistência antimicrobiana ocorre quando microrganismos desenvolvem mecanismos que permitem sua sobrevivência diante da ação de medicamentos. No caso das bactérias, o uso inadequado de antibióticos favorece a multiplicação de cepas resistentes, dificultando o controle das infecções e reduzindo as opções de tratamento.

Segundo a médica patologista clínica Marinês Dalla Valle Martino, integrante do Comitê Científico de Microbiologia da SBPC/ML, o problema representa uma ameaça tanto em ambientes hospitalares quanto fora deles.

As chamadas superbactérias podem apresentar resistência a diferentes tipos de antibióticos, tornando o tratamento mais complexo. De acordo com a especialista, esses microrganismos podem circular em hospitais e na comunidade, comprometendo tratamentos e até procedimentos de alta complexidade, como transplantes.

Entre os comportamentos que contribuem para o avanço da resistência estão o uso de antibióticos contra infecções virais, como gripes e resfriados, o reaproveitamento de medicamentos de tratamentos anteriores, a automedicação e a alteração das doses ou a interrupção do tratamento sem orientação profissional.

A especialista explica que os antibióticos eliminam as bactérias sensíveis, mas aquelas que apresentam mecanismos de resistência podem sobreviver e se multiplicar. Por isso, os medicamentos devem ser utilizados apenas quando necessários, respeitando a dose e o período de tratamento prescritos pelo médico.

Um exemplo é a infecção urinária provocada pela bactéria Escherichia coli. Algumas cepas já apresentam resistência a antibióticos utilizados habitualmente, o que pode fazer com que infecções tratáveis em casa passem a exigir internação e administração de medicamentos por via intravenosa.

Entre os microrganismos que mais preocupam os especialistas estão Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, especialmente as cepas resistentes a antibióticos de última geração. Também estão na lista o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e outras bactérias resistentes a múltiplas classes de medicamentos.

Pacientes com internações prolongadas, principalmente em unidades de terapia intensiva (UTIs), além de pessoas submetidas a transplantes, cirurgias complexas e tratamentos oncológicos, estão entre os grupos mais vulneráveis.

Nesses casos, infecções por bactérias multirresistentes podem exigir medicamentos mais caros e, em algumas situações, ainda indisponíveis no Brasil. As consequências incluem internações prolongadas, aumento dos custos hospitalares e maior risco de complicações e morte.

Exames laboratoriais auxiliam no diagnóstico

Os exames laboratoriais são fundamentais para identificar bactérias resistentes e orientar a escolha do tratamento. Entre os procedimentos utilizados estão as culturas microbiológicas e os antibiogramas, que permitem identificar o microrganismo responsável pela infecção e avaliar sua sensibilidade aos diferentes antibióticos.

De acordo com Marinês Martino, os laboratórios clínicos também contribuem para o monitoramento da resistência antimicrobiana e para a identificação precoce de bactérias resistentes, ajudando a evitar sua disseminação.

No Brasil, o enfrentamento do problema inclui iniciativas como o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos e a atuação do Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (BrCAST), responsável por contribuir para a padronização dos testes de sensibilidade.

Para a SBPC/ML, o combate à resistência antimicrobiana depende da participação integrada de governos, hospitais, laboratórios, profissionais de saúde e população. Entre as medidas necessárias estão o uso racional de antibióticos, a prevenção de infecções e o acesso a exames laboratoriais de qualidade.



Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio