Monitoramento acompanha a alta das temperaturas e a baixa umidade no Estado; veja os grupos mais vulneráveis e os sinais de alerta

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A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) reforçou as orientações à população sobre os cuidados com o calor excessivo e a baixa umidade do ar diante dos efeitos do fenômeno El Niño 2026/2027. O aumento das temperaturas no Estado é acompanhado pela Vigilância em Saúde e pelo Centro de Inteligência em Saúde da pasta, em conjunto com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo a secretaria, as unidades de saúde ainda não registraram alta nos atendimentos por sintomas associados ao calor e ao tempo seco. Mesmo sem o aumento nos indicadores, o órgão destaca a importância de medidas preventivas para reduzir impactos à saúde durante o período.

Cuidados e sinais de alerta

De acordo com a SES-PE, a atenção deve ser redobrada com crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas e trabalhadores expostos ao calor.

Segundo o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Renan Freitas, o cuidado individual é determinante no período de temperaturas elevadas. Entre as principais recomendações destacadas por ele estão:

Manter a hidratação regular ao longo do dia;

Evitar a exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade;

Não interromper o tratamento médico no caso de pessoas com doenças crônicas;

Ficar atento a sinais de alerta, como tontura intensa, confusão mental e febre persistente;

Procurar uma unidade de saúde diante de qualquer sintoma de agravamento.

Monitoramento e rede de atenção

Para lidar com possíveis repercussões do cenário climático, a Vigilância em Saúde atua de forma integrada com a Atenção Primária, a Rede de Urgência e Emergência e outras áreas da pasta.

Entre as frentes em andamento estão o monitoramento contínuo pelo Centro de Inteligência em Saúde, a elaboração do Plano do El Niño, a criação do Grupo de Trabalho GT-Clima e a cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Os indicadores de saúde também passam por acompanhamento integrado por meio da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS).

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