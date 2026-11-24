O diagnóstico de uma doença grave pode mudar a rotina, as prioridades e também a situação financeira de uma pessoa e de sua família. Em meio às despesas com consultas, exames, medicamentos e tratamentos, um direito previsto na legislação brasileira ainda passa despercebido por muitos aposentados e pensionistas: a isenção do imposto de renda sobre determinados rendimentos.

O desconhecimento desse benefício pode representar prejuízos financeiros significativos. Há pessoas que continuam pagando o tributo durante anos, mesmo quando já poderiam estar contempladas pela legislação.

Mas quem realmente tem direito à isenção? Quais doenças são reconhecidas? Uma pessoa que teve câncer e está curada pode solicitar o benefício? E quem já pagou imposto indevidamente consegue recuperar os valores?

Para esclarecer essas e outras dúvidas, a jornalista Cinthya Leite, titular de Saúde e Bem-Estar do JC, conversou com a advogada Ana Cristina Coutinho, especialista em direito previdenciário. Ela explica os critérios para a concessão da isenção, os cuidados com a documentação médica e os caminhos possíveis quando o pedido é negado. A especialista também aborda situações que costumam gerar questionamentos, como a visão monocular, os planos de previdência complementar e o direito dos herdeiros à restituição de valores descontados indevidamente.

JC - O diagnóstico de uma doença grave costuma mobilizar a família em torno do tratamento, mas há também uma dimensão financeira que nem sempre recebe a devida atenção. Afinal, quem tem direito à isenção do imposto de renda por doença grave?

ANA CRISTINA COUTINHO - A legislação brasileira prevê a isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas, militares ou reformados que vivem com determinadas doenças graves previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. O benefício incide sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma, inclusive sobre o 13º salário. É um direito importante porque pode representar uma redução significativa do comprometimento da renda justamente num momento em que o paciente, muitas vezes, enfrenta despesas adicionais com saúde e qualidade de vida.

JC - Apesar de estar previsto em lei, esse direito ainda é pouco conhecido. Por que tantos aposentados e pensionistas deixam de solicitar a isenção, mesmo quando se enquadram nos critérios?

ANA CRISTINA COUTINHO - A informação não chega de maneira clara e sistemática a todos os beneficiários. Muitas pessoas passam anos recebendo aposentadoria ou pensão sem saber que determinada doença pode garantir a isenção. Existe também uma questão de vulnerabilidade. O diagnóstico de uma doença grave pode provocar abalo emocional, limitações cognitivas e dificuldades para lidar com questões burocráticas. Em muitos casos, o paciente depende de familiares e cuidadores para organizar documentos e tomar decisões. Por isso, é fundamental ampliar a divulgação desse direito. O acesso à informação também faz parte da proteção de quem vive com uma doença grave.

JC - Quais doenças são contempladas pela legislação? Existe uma lista específica ou qualquer enfermidade considerada grave pode garantir a isenção?

ANA CRISTINA COUTINHO - A legislação estabelece um rol específico de doenças. Entre elas, estão neoplasia maligna (câncer), doença de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira (inclusive a visão monocular, conforme entendimento jurisprudencial), hanseníase, tuberculose ativa, cardiopatia grave; nefropatia grave, hepatopatia grave, alienação mental, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e aids. A lei também contempla condições de saúde relacionadas a profissões e determinadas situações de acidente em serviço, conforme os requisitos legais. É importante destacar que não basta a doença ser considerada grave do ponto de vista médico. Para a concessão administrativa da isenção, é necessário que haja enquadramento nas hipóteses previstas na legislação.

JC - Uma dúvida bastante comum envolve os pacientes que tiveram câncer, fizeram o tratamento e hoje estão em remissão ou são considerados curados. Eles continuam tendo direito à isenção?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 627, estabelece que não é necessário demonstrar que os sintomas da doença continuam presentes nem comprovar a ocorrência de recidiva para obter ou manter a isenção. Isso significa que o paciente que teve câncer, por exemplo, não perde automaticamente o direito ao benefício porque concluiu o tratamento ou está sem sinais ativos da doença. A finalidade da norma é também reduzir o impacto financeiro suportado por quem enfrentou uma enfermidade grave, e não restringir o benefício apenas ao período em que existem sintomas ou manifestações clínicas.

JC - E se a pessoa teve câncer há muitos anos, mas só se aposentou recentemente? Imagine alguém diagnosticado em 1992 e aposentado em 2025. É possível solicitar a isenção?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim. A ausência de sintomas atuais ou de recidiva não impede o reconhecimento do direito. Entretanto, é preciso observar o momento a partir do qual a isenção pode ser aplicada. Quando a doença é anterior à aposentadoria, o benefício começa, em regra, na data da concessão da aposentadoria ou pensão. Portanto, no exemplo apresentado, o direito à isenção sobre os rendimentos previdenciários começa em 2025, e não em 1992. Essa distinção é importante porque a data do diagnóstico e a data de início do benefício previdenciário podem ser diferentes.

JC - A pessoa com visão monocular também pode ter acesso à isenção? Como essa condição é interpretada juridicamente?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim. A visão monocular é reconhecida como hipótese de cegueira para fins da isenção, conforme entendimento jurisprudencial. Trata-se da condição em que a pessoa apresenta visão funcional em apenas um dos olhos, em razão da perda total ou de uma redução muito acentuada da capacidade visual do outro. É um exemplo de como a interpretação judicial pode ser importante para garantir que pessoas com determinadas condições sejam contempladas pelo direito, mesmo diante de questionamentos na via administrativa.

JC - O benefício vale apenas para quem recebe aposentadoria pelo INSS? E quem tem previdência complementar, como Previ, Petros, Postalis ou Fachesf?

ANA CRISTINA COUTINHO - A isenção também pode alcançar valores recebidos como complementação de aposentadoria ou pensão por meio de entidades de previdência complementar. Isso inclui entidades fechadas de previdência, como Previ, Petros, Postalis e Fachesf, entre outras. O beneficiário deve apresentar a documentação médica e formalizar o pedido junto à entidade responsável pelo pagamento. É importante analisar a natureza do rendimento e as condições do plano, porque o enquadramento tributário pode variar conforme a modalidade de recebimento.

JC - E quem possui planos de previdência privada aberta, como PGBL e VGBL? Também pode ter direito à isenção?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim, existem hipóteses em que a isenção alcança valores recebidos por meio desses planos, especialmente quando caracterizam complementação de aposentadoria ou resgates abrangidos pelo entendimento jurídico aplicável. No entanto, é importante fazer uma análise individualizada. As regras podem variar conforme a modalidade do plano, a natureza do pagamento e a forma de recebimento dos valores. Por isso, o simples fato de possuir um PGBL ou VGBL não significa que todos os valores movimentados estarão automaticamente isentos.

JC - O laudo médico é indispensável para comprovar o direito? Precisa ser emitido por um médico de serviço público?

ANA CRISTINA COUTINHO - O laudo médico é uma das principais provas para demonstrar a existência da doença e a data do diagnóstico. Deve identificar corretamente a enfermidade e, sempre que possível, indicar o dia, o mês e o ano em que ela surgiu. Na via administrativa, há exigências específicas quanto à documentação e à avaliação por serviço médico oficial, conforme o procedimento da fonte pagadora. Já na via judicial, a apresentação de um laudo médico oficial não é obrigatória em todos os casos. O Superior Tribunal de Justiça entende que o magistrado pode reconhecer a isenção com base em outros elementos de prova suficientemente consistentes. Exames, prontuários, relatórios médicos e históricos de tratamento também podem ser importantes para demonstrar o diagnóstico e a evolução da doença.

JC - Se a pessoa já pagou imposto de renda durante anos, mesmo tendo uma doença que dá direito à isenção, pode recuperar o dinheiro?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim. O contribuinte pode solicitar a restituição dos valores pagos indevidamente, observando o prazo prescricional de cinco anos. Isso significa que, dependendo da data em que a doença foi diagnosticada e da data de início da aposentadoria ou pensão, pode ser possível recuperar valores descontados nos últimos cinco anos. A análise precisa considerar a documentação médica, o histórico dos rendimentos e as declarações de Imposto de Renda apresentadas no período.

JC - Como funciona, na prática, o pedido de isenção? Por onde o paciente deve começar?

ANA CRISTINA COUTINHO - O primeiro passo é reunir toda a documentação médica disponível: laudos, relatórios, exames laboratoriais e de imagem, prontuários e outros registros que comprovem a doença. Em seguida, deve ser apresentado um requerimento administrativo à fonte pagadora, com a documentação médica. O beneficiário precisa acompanhar o processo para verificar se haverá perícia médica presencial ou análise somente documental. É importante que o laudo identifique corretamente a doença e informe a data do diagnóstico. Essa informação pode fazer diferença não apenas para a concessão da isenção, mas também para determinar o período a partir do qual o paciente tem direito ao benefício.

JC - Em quais situações o pedido precisa ser levado à Justiça? E o paciente é obrigado a tentar primeiro a via administrativa?

ANA CRISTINA COUTINHO - A judicialização pode ocorrer quando a fonte pagadora nega o pedido, reconhece apenas parcialmente o direito ou estabelece uma data de início posterior àquela que pode ser comprovada pela documentação médica. Um exemplo é o de uma paciente com nefropatia grave diagnosticada em fevereiro de 2022. Embora a perícia da fonte pagadora tenha reconhecido o direito, considerou como início da isenção apenas outubro de 2024. Nesse caso, foi necessário recorrer à Justiça para buscar o reconhecimento retroativo desde o diagnóstico. Quanto à necessidade de um pedido administrativo prévio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.373, firmou o entendimento de que não é obrigatório requerer a isenção administrativamente antes de ingressar com uma ação judicial.

JC - A isenção pode ser concedida por apenas alguns anos? O que acontece quando a fonte pagadora estabelece um prazo de validade para o benefício?

ANA CRISTINA COUTINHO - A concessão não deve ficar condicionada à demonstração periódica de sintomas ou à ocorrência de recidiva da doença. A Súmula 627 do STJ reforça justamente que a manutenção da isenção não depende da contemporaneidade dos sintomas. Por isso, a fixação de um prazo determinado, como cinco anos, pode ser questionada quando impõe uma limitação incompatível com o direito reconhecido. É importante que o beneficiário observe as condições da concessão e procure orientação quando a fonte pagadora estabelecer uma data para o encerramento automático da isenção.

JC - Se o beneficiário falecer sem ter solicitado a isenção ou a restituição, os familiares ainda podem recuperar os valores descontados indevidamente?

ANA CRISTINA COUTINHO - Sim. Embora o direito pessoal à isenção esteja vinculado ao próprio beneficiário, os valores que foram descontados indevidamente possuem natureza patrimonial. Assim, os herdeiros podem buscar a restituição dos valores que seriam devidos ao falecido, respeitado o prazo prescricional aplicável. Isso pode ocorrer mesmo quando a pessoa não chegou a apresentar um pedido administrativo ou ajuizar uma ação em vida. A restituição pode representar um direito patrimonial da família, e os valores são atualizados conforme os critérios legais aplicáveis, inclusive pela taxa Selic.

JC - Qual é a principal orientação que a senhora daria a uma pessoa aposentada ou pensionista que recebeu o diagnóstico de uma doença grave?

ANA CRISTINA COUTINHO - A primeira orientação é não presumir que a conclusão do tratamento ou a ausência de sintomas elimina a possibilidade de ter direito à isenção. Como vimos, isso não é necessariamente verdade. Também é importante guardar todos os documentos médicos, especialmente aqueles que registram a data do diagnóstico, e verificar se a doença está contemplada na legislação. Muitas pessoas deixam de procurar esse direito simplesmente porque desconhecem sua existência. Informação e orientação adequada podem fazer diferença na organização financeira do paciente e de sua família, permitindo que parte dos recursos seja destinada às necessidades de saúde e qualidade de vida.