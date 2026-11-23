Triagem neonatal detecta fenilcetonúria e outras sete doenças antes dos sintomas; especialistas afirmam que o cuidado dura a vida toda

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SÃO PAULO — Em 2025, o teste do pezinho alcançou 73,24% das crianças nascidas em Pernambuco, segundo nota do governo estadual. Foram 82.723 bebês triados. Pelo cálculo desta reportagem, com base nos números da nota, cerca de 30 mil recém-nascidos ficaram fora da primeira etapa da triagem neonatal. Em 2026, até 9 de novembro, 72.970 crianças foram triadas pelo SUS no estado.

O que o exame detecta

O teste mede substâncias no sangue coletado do calcanhar do bebê em papel-filtro. A coleta deve ocorrer, preferencialmente, entre o 3º e o 5º dia de vida.

O SUS oferece rastreamento e linha de cuidado para oito doenças: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, toxoplasmose congênita e galactosemias. As duas últimas foram incorporadas no último ano.

Um resultado alterado não confirma o diagnóstico. A família é chamada para exames confirmatórios, avaliados por equipe especializada.

A doença que originou o exame no Brasil

A fenilcetonúria é genética e hereditária. A falta ou o mau funcionamento da enzima fenilalanina-hidroxilase faz a fenilalanina, aminoácido presente nas proteínas dos alimentos, se acumular no organismo. Em níveis elevados, ela é tóxica para o sistema nervoso central. O Ministério da Saúde estima 1 caso a cada 15 a 17 mil nascidos vivos no país.

O geneticista Rodrigo Fock, líder de inovação em genética e genômica do Instituto Jô Clemente (IJC), em São Paulo, afirma que a doença é um bom exemplo da utilidade da triagem. O teste chegou ao Brasil em 1976 e completa 50 anos em 2026.

"É uma doença que pode ser diagnosticada antes do início dos sintomas. Ela tem uma opção de tratamento simples do ponto de vista do tratamento geral da doença, que é evitar a substância precursora, o aporte de fenilalanina, e isso leva à prevenção das complicações da doença, que são complicações neurológicas, principalmente deficiência intelectual", diz.

Segundo o painel do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o Nordeste registrou 308 diagnósticos entre 2012 e 2025, 27,4% do total nacional. Pernambuco somou 29, sendo 4 em 2025.

Uma corrida contra o tempo

Sem tratamento, o dano neurológico se instala. "A partir do momento que o dano está estabelecido, você não consegue reverter 100% do dano", afirma Rodrigo. Para ele, "o diagnóstico e o tratamento nas primeiras semanas vão mudar completamente o futuro da criança".

O tratamento é dietético. Alimentos ricos em proteína, como carnes, ovos, laticínios e leguminosas, têm consumo restrito. A pessoa usa ainda uma fórmula metabólica sem fenilalanina. Segundo a nutricionista do IJC Pammela Christine, a fórmula é fornecida gratuitamente pelo Ministério da Saúde. "Nós fazemos toda a documentação e eles pegam na farmácia de alto custo", explica.

O início depende de localizar a família. "Nós introduzimos a fórmula depois do diagnóstico, para esse bebê, com 15 dias, 20 dias. Vai depender de quando a Busca Ativa conseguiu trazê-los para a gente", afirma Pammela. Dados do DataSUS de 2008 a 2021 apontam mediana de cerca de 18 dias até o diagnóstico. Só 44% dos pacientes tinham registro de recebimento da fórmula.

O cuidado não termina na infância

Para os especialistas, o teste do pezinho costuma ser associado só ao bebê. "O cuidado é para toda a vida. Então, não é só na infância. Quando a gente fala do teste do pezinho, a gente já pensa no bebê, mas esquece que [o cuidado] é para a vida toda", diz Pammela.

Em adultos, níveis elevados de fenilalanina por longos períodos podem afetar atenção, memória e humor, mesmo em quem teve bom controle na infância. Rodrigo cita ainda maior frequência de depressão e outros transtornos psiquiátricos, menor densidade óssea e tendência a sobrepeso. Na gestação, o controle é essencial.

"O acúmulo de fenilalanina na gestação pode ter um efeito teratogênico. Pode fazer mal para o bebê. Então, ela precisa estar com uma dose bem controlada", diz o médico.

Acesso desigual

A rotina inclui pesar alimentos, calcular porções e planejar refeições. Pammela afirma que o acesso aos alimentos adequados é desigual.

"Uma necessidade alimentar específica pode ampliar desigualdades que já existem", diz. Ao descrever o conteúdo de uma cesta básica, ela pergunta: "Feijão, ela não pode comer. Macarrão também não. Leite também não pode. Farinha de trigo não pode. [...] O que sobra?", reflete.

Ampliação sem diretrizes

A Lei Federal 14.154/2021 determinou a expansão do Programa Nacional de Triagem Neonatal de seis para mais de cinquenta doenças. Segundo a nota do governo de Pernambuco, a lei não estabeleceu diretrizes nacionais nem a fonte de financiamento.

O Ministério da Saúde, de acordo com o texto, alega que os estados têm autonomia para conduzir a ampliação. O governo estadual diz que investe localmente para avançar nas demais etapas.

"A ampliação exige investimento de alto custo em recursos estruturais e recursos humanos qualificados, além de insumos e equipamentos laboratoriais com tecnologia sofisticada. A Lei Federal n° 14.154 determinou a expansão do Programa Nacional de Triagem Neonatal partindo do rastreio de seis doenças para mais de cinquenta doenças, cada uma com linhas de cuidados diferentes e complexas, mas sem estabelecer diretrizes nacionais para a expansão e sem apontar a fonte de financiamento para esta ampliação. O Ministério da Saúde alega que os Estados têm autonomia para conduzir a ampliação de maneira independente e cada ente federado vem conduzindo esta expansão de acordo com a capacidade instalada e disponibilidade de recursos. O Estado de Pernambuco segue nessa mesma direção, trabalhando e investindo localmente para avançar nas demais etapas da Lei de ampliação", afirma a nota.



*A repórter viajou a convite da PTC Therapeutics