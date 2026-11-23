Semana escaldante: 94 municípios de Pernambuco entram em alerta para onda de calor de até 41 °C; veja lista
Secretaria Estadual de Saúde destaca que período exige atenção redobrada. Serviços devem intensificar monitoramento de atendimentos e internações
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A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) emitiu um alerta para a persistência de condições de calor excessivo e baixa umidade do ar no Estado entre esta segunda-feira (23) e a próxima sexta-feira (27). De acordo com o órgão, as temperaturas máximas podem chegar a 41 °C, e 94 municípios pernambucanos, incluindo o Recife (veja lista completa ao final desta matéria), poderão enfrentar pelo menos três dias consecutivos de calor intenso.
O alerta climático nº 03/2026 chama a atenção para os riscos à saúde provocados pelas altas temperaturas, especialmente entre pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como idosos, crianças, gestantes e pacientes com doenças crônicas.
Segundo a Secretaria, o período exige atenção redobrada dos serviços de saúde, que devem intensificar o monitoramento de atendimentos e internações relacionados à desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças preexistentes.
Orientações para enfrentar o calor
Entre as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde está evitar atividades externas entre as 10h e as 17h, período em que a exposição ao calor pode representar riscos maiores.
O órgão também orienta a população a reforçar os cuidados com a hidratação e a atenção aos sinais de mal-estar relacionados às altas temperaturas.
O calor excessivo pode provocar não apenas desidratação e exaustão térmica, mas também agravar problemas de saúde já existentes, especialmente doenças cardiovasculares, respiratórias e renais.
Sintomas exigem atenção
A Secretaria alerta que alguns sintomas podem indicar quadros graves relacionados à exposição ao calor. Entre os principais sinais estão:
- Confusão mental;
- Sonolência excessiva;
- Pele muito quente e seca;
- Desmaios;
- Convulsões.
A presença desses sintomas exige atendimento médico imediato. Em situações de emergência, a orientação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.
Rede de saúde deve reforçar monitoramento
Além das orientações à população, o alerta da SES-PE determina que os serviços de saúde intensifiquem a vigilância sobre casos de desidratação, exaustão térmica e descompensação de doenças crônicas.
As recomendações incluem o compartilhamento do aviso com as Gerências Regionais de Saúde (GERES) e os municípios, além do reforço na identificação e no acompanhamento de pessoas mais vulneráveis.
As unidades de saúde também devem verificar as condições de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e ventilação dos ambientes durante o período de temperaturas elevadas.
A Secretaria Estadual de Saúde solicita ampla divulgação do alerta e mobilização da rede de atendimento para manter as medidas de proteção ao longo de todo o período de risco.
Confira a lista dos municípios com previsão de calor persistente em Pernambuco
De acordo com a lista divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, os municípios abaixo têm previsão de pelo menos três dias consecutivos de excesso de calor.
- 1ª Região de Saúde: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã de Alegria, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata, Glória do Goitá e Vitória de Santo Antão.
- 2ª Região de Saúde: Buenos Aires, Carpina, Lagoa do Carro, Limoeiro, Nazaré da Mata, Paudalho, Tracunhaém, Feira Nova, João Alfredo, Passira, Salgadinho, Surubim, Vertente do Lério e Vicência.
- 3ª Região de Saúde: Água Preta, Barreiros, Escada, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Catende e Palmares.
- 5ª Região de Saúde: Águas Belas, Itaíba e Iati.
- 6ª Região de Saúde: Jatobá, Petrolândia, Tacaratu, Custódia, Ibimirim, Inajá, Manari, Sertânia e Tupanatinga.
- 7ª Região de Saúde: Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante.
- 8ª Região de Saúde: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.
- 9ª Região de Saúde: Araripina, Bodocó, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.
- 10ª Região de Saúde: Quixaba.
- 11ª Região de Saúde: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, São José do Belmonte e Serra Talhada.
- 12ª Região de Saúde: Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Macaparana e Timbaúba.