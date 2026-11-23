Secretaria Estadual de Saúde destaca que período exige atenção redobrada. Serviços devem intensificar monitoramento de atendimentos e internações

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A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) emitiu um alerta para a persistência de condições de calor excessivo e baixa umidade do ar no Estado entre esta segunda-feira (23) e a próxima sexta-feira (27). De acordo com o órgão, as temperaturas máximas podem chegar a 41 °C, e 94 municípios pernambucanos, incluindo o Recife (veja lista completa ao final desta matéria), poderão enfrentar pelo menos três dias consecutivos de calor intenso.

O alerta climático nº 03/2026 chama a atenção para os riscos à saúde provocados pelas altas temperaturas, especialmente entre pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como idosos, crianças, gestantes e pacientes com doenças crônicas.

Segundo a Secretaria, o período exige atenção redobrada dos serviços de saúde, que devem intensificar o monitoramento de atendimentos e internações relacionados à desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças preexistentes.

Orientações para enfrentar o calor

Entre as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde está evitar atividades externas entre as 10h e as 17h, período em que a exposição ao calor pode representar riscos maiores.

O órgão também orienta a população a reforçar os cuidados com a hidratação e a atenção aos sinais de mal-estar relacionados às altas temperaturas.

O calor excessivo pode provocar não apenas desidratação e exaustão térmica, mas também agravar problemas de saúde já existentes, especialmente doenças cardiovasculares, respiratórias e renais.

Sintomas exigem atenção

A Secretaria alerta que alguns sintomas podem indicar quadros graves relacionados à exposição ao calor. Entre os principais sinais estão:

Confusão mental;

Sonolência excessiva;

Pele muito quente e seca;

Desmaios;

Convulsões.

A presença desses sintomas exige atendimento médico imediato. Em situações de emergência, a orientação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Rede de saúde deve reforçar monitoramento

Além das orientações à população, o alerta da SES-PE determina que os serviços de saúde intensifiquem a vigilância sobre casos de desidratação, exaustão térmica e descompensação de doenças crônicas.

As recomendações incluem o compartilhamento do aviso com as Gerências Regionais de Saúde (GERES) e os municípios, além do reforço na identificação e no acompanhamento de pessoas mais vulneráveis.

As unidades de saúde também devem verificar as condições de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e ventilação dos ambientes durante o período de temperaturas elevadas.

A Secretaria Estadual de Saúde solicita ampla divulgação do alerta e mobilização da rede de atendimento para manter as medidas de proteção ao longo de todo o período de risco.

Confira a lista dos municípios com previsão de calor persistente em Pernambuco

De acordo com a lista divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, os municípios abaixo têm previsão de pelo menos três dias consecutivos de excesso de calor.