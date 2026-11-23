Evento promovido pela Afya Jaboatão reúne profissionais para discutir a avaliação integral do paciente e a prática clínica

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A avaliação médica deve considerar não apenas os sintomas apresentados pelo paciente, mas também seu histórico de saúde, doenças preexistentes, medicamentos utilizados e hábitos de vida. Essa abordagem integral será tema do Fórum Médico de Condutas Ambulatoriais: Tendências e Perspectivas, promovido pela Afya Jaboatão nesta quarta-feira (25), às 17h, no Campus 2, localizado em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O evento também contará com o lançamento do livro Condutas Ambulatoriais – Fundamentos e Prática Clínica, organizado pelo médico e professor da instituição José Roberto de Almeida, clínico geral. A programação inclui uma discussão sobre a temática com os autores presentes e uma sessão de autógrafos para quem adquirir a publicação.

Prática médica ambulatorial

A obra e o fórum abordam a prática médica ambulatorial, com ênfase no raciocínio clínico e na análise conjunta das informações que contribuem para o diagnóstico e a definição do tratamento. Entre os pontos discutidos está a importância de compreender o paciente para além da queixa que o levou ao consultório.

Segundo José Roberto, sintomas como dor de cabeça, cansaço, tontura e desconforto abdominal precisam ser avaliados dentro de um contexto mais amplo. Histórico familiar, doenças anteriores, medicamentos em uso, qualidade do sono, alimentação e mudanças na rotina também podem fornecer informações relevantes para a investigação clínica.

“A queixa que leva o paciente ao consultório é o ponto de partida. Quando olhamos apenas para aquele sintoma, corremos o risco de perder informações importantes. É preciso conhecer o histórico, os medicamentos em uso, outras doenças e até mudanças recentes na rotina para entender aquele paciente como um todo”, explica o professor.

A avaliação integrada também é importante para pacientes que apresentam diferentes condições de saúde simultaneamente. Hipertensão, diabetes, alterações do colesterol, problemas osteomusculares, distúrbios do sono e questões emocionais podem coexistir e interferir na evolução clínica. Considerar esses fatores permite estabelecer prioridades e definir condutas de acordo com as necessidades de cada pessoa.

Outro ponto destacado é a revisão dos medicamentos utilizados pelo paciente. Além dos remédios prescritos, o médico precisa ser informado sobre o uso de suplementos, fitoterápicos e produtos consumidos por conta própria, uma vez que determinadas substâncias e combinações podem provocar sintomas ou efeitos adversos.

A escuta durante a consulta também integra esse processo. Dificuldades para seguir o tratamento, efeitos colaterais, alterações emocionais e limitações na rotina podem influenciar os resultados do acompanhamento e nem sempre são relatados espontaneamente pelo paciente.

“Uma boa consulta não depende apenas de exames. Escutar o paciente, revisar sua história e acompanhar a evolução ao longo do tempo são ferramentas fundamentais para tomar decisões mais seguras e individualizadas”, destaca José Roberto.

Além da investigação de sintomas, o atendimento ambulatorial permite acompanhar doenças crônicas, avaliar fatores de risco, orientar mudanças nos hábitos de vida e identificar precocemente alterações que precisam de atenção. A proposta do fórum é ampliar o debate sobre essas práticas e promover a atualização de conhecimentos aplicados ao cotidiano da assistência médica.

Convite de lançamento do livro Condutas Ambulatoriais – Fundamentos e Prática Clínica, promovido pela Afya Jaboatão - Foto: Divulgação/Afya Jaboatão

Serviço

Fórum Médico de Condutas Ambulatoriais: Tendências e Perspectivas

Data: 25 de novembro (quarta-feira)

25 de novembro (quarta-feira) Horário: 17h

17h Local: Afya Jaboatão – Campus 2

Afya Jaboatão – Campus 2 Endereço: Rua José Braz Moscow, 252, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Rua José Braz Moscow, 252, Piedade, Jaboatão dos Guararapes Programação: Discussão sobre condutas ambulatoriais e lançamento do livro Condutas Ambulatoriais – Fundamentos e Prática Clínica, organizado pelo professor José Roberto de Almeida.

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