IA, neuromodulação e equipamentos de reabilitação auxiliam profissionais na recuperação de movimentos, no controle da dor e na promoção da autonomia

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Cerca de quatro em cada dez adultos brasileiros convivem com dor crônica, segundo dados do Ministério da Saúde. O percentual supera a média mundial, estimada em 30% pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para quem enfrenta limitações para caminhar, trabalhar ou praticar atividades físicas, o tratamento vai além do alívio dos sintomas e envolve a recuperação da mobilidade e da qualidade de vida.

Nesse contexto, tecnologias como inteligência artificial (IA), laser de alta potência, ondas de choque e neuromodulação têm ampliado as possibilidades de avaliação, tratamento e reabilitação. Os recursos auxiliam profissionais no acompanhamento dos pacientes, na recuperação de movimentos e na busca por maior autonomia.

A combinação dessas ferramentas também permite analisar capacidades funcionais, acompanhar a evolução individual e adaptar os exercícios às necessidades de cada pessoa. As estratégias podem beneficiar tanto atletas profissionais e amadores quanto pacientes que precisam retomar atividades interrompidas pela dor ou preservar a mobilidade durante o envelhecimento.

“Essa transformação alcança tanto praticantes de atividades esportivas que buscam melhorar seus resultados quanto quem precisa recuperar movimentos, retomar atividades interrompidas pela dor ou preservar a autonomia diante do envelhecimento”, explica a médica anestesista Roberta Timóteo, especialista em Medicina Esportiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em Dor pela Associação Médica Brasileira (AMB).

A integração entre tratamento da dor, reabilitação e treinamento físico orienta o trabalho da Clindoor — Centro Avançado em Dor e Performance, criada há três anos no Recife pelas sócias Roberta Timóteo e Raíssa Costa, fisioterapeuta especializada em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em neuromodulação. Localizada no bairro do Pina, a clínica passou recentemente por uma expansão, com investimento superior a R$ 1 milhão, destinado principalmente à aquisição de tecnologias e equipamentos.

Dados para individualizar os exercícios

Plataformas de treinamento com inteligência artificial permitem acompanhar a execução dos exercícios e observar a evolução de cada paciente. Recursos de avaliação física, como análises de bioimpedância e testes de força, também contribuem para identificar características e limitações individuais.

Algumas dessas tecnologias simulam diferentes modalidades esportivas, incluindo atividades como o esqui na neve, permitindo avaliar o desempenho em situações específicas e complementar o trabalho dos profissionais.

“A inteligência artificial participa deste cenário, mas não substitui a avaliação clínica. O profissional continua sendo indispensável para interpretar os dados e definir a conduta”, pontua Roberta.

Segundo a médica, o acompanhamento dessas informações ao longo do tempo permite ajustar os programas de exercícios de acordo com a resposta de cada paciente. A interpretação dos dados auxilia a equipe multidisciplinar a identificar avanços e adequar as estratégias de tratamento.

Performance também é autonomia

O desenvolvimento de força, mobilidade e estabilidade não está restrito à prática esportiva. Essas capacidades também são importantes para pessoas idosas ou pacientes que apresentam dificuldades para caminhar, subir escadas e realizar atividades domésticas.

Dessa forma, o treinamento pode ter objetivos distintos, desde a melhora do desempenho esportivo até a recuperação de funções necessárias para as tarefas cotidianas.

“A avaliação permite identificar déficits e orientar o treinamento conforme as necessidades de cada pessoa. No esporte, buscamos aprimorar capacidades físicas; na reabilitação, recuperar movimentos e funções. O acompanhamento permite ajustar o trabalho à resposta individual”, explica Raíssa.

No tratamento da dor, as possibilidades incluem terapia por ondas de choque, laser de alta potência, plasma rico em plaquetas, outras técnicas da medicina regenerativa, infiltrações guiadas por ultrassom, infusões de cetamina e aplicação de toxina botulínica para prevenção da enxaqueca. A indicação de cada procedimento depende das características clínicas e das necessidades do paciente.

Abordagem considera fatores físicos e emocionais

Além dos recursos tecnológicos, a compreensão da dor também passou por atualizações conceituais. Em 2020, a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, na sigla em inglês) revisou sua definição, reforçando que a experiência dolorosa envolve aspectos sensoriais e emocionais.

A abordagem considera que fatores biológicos, psicológicos e sociais podem influenciar a percepção da dor e seus impactos na rotina. Assim, questões como estresse, qualidade do sono, condições emocionais e limitações funcionais também precisam ser consideradas durante a avaliação.

“Adotamos o acompanhamento multidisciplinar, que permite considerar as necessidades individuais e os diferentes fatores que interferem no tratamento”, explica Raíssa.

Na clínica, o atendimento reúne diferentes especialidades, entre elas medicina e fisioterapia da dor e esportiva, fisioterapia cardiopulmonar, fisioterapia do sono, neuromodulação, psicologia, psiquiatria, ortopedia, endocrinologia, nutrologia e nutrição. A proposta é integrar diferentes frentes de cuidado de acordo com as necessidades de cada paciente.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo