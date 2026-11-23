Unidades móveis estarão no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ouricuri entre os dias 24 e 28 de novembro

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A Carreta da Mulher Pernambucana inicia, nesta terça-feira (24), uma nova rodada de atendimentos em quatro municípios do estado. Até o próximo sábado (28), as unidades móveis estarão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ouricuri, com a oferta de mamografias, consultas ginecológicas e outros exames voltados à saúde da mulher.

Coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços especializados e facilitar o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Desde maio de 2025, as quatro unidades já contabilizam 162.163 atendimentos.

Entre os serviços disponíveis estão mamografia, ultrassonografia das mamas, consultas com ginecologista e mastologista e exames citopatológicos. Os procedimentos permitem identificar possíveis alterações e, quando necessário, encaminhar as pacientes para acompanhamento na rede estadual de saúde.

Do total de atendimentos realizados, 31.440 foram consultas e 122.802 corresponderam a exames e biópsias. A estratégia já alcançou 184 municípios pernambucanos. Entre os procedimentos mais realizados estão as mamografias, com 80.073 exames, seguidas pelas ultrassonografias das mamas, com 29.127, e pelas consultas ginecológicas, com 27.610.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e comprovante de residência. Alguns procedimentos também exigem encaminhamento ou indicação de um profissional de saúde, conforme os critérios de cada serviço.

Locais de atendimento

As quatro unidades móveis estarão em funcionamento de 24 a 28 de novembro, nos seguintes endereços:

Recife: Avenida Padre Mosca de Carvalho, no bairro de Guabiraba, ao lado da Praça da Bíblia.

Avenida Padre Mosca de Carvalho, no bairro de Guabiraba, ao lado da Praça da Bíblia. Jaboatão dos Guararapes: Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, em Barra de Jangada, no Mercado Cavaleiro Express.

Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, em Barra de Jangada, no Mercado Cavaleiro Express. Caruaru: Rua Sete de Setembro, no Marco Zero, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Rua Sete de Setembro, no Marco Zero, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Ouricuri: Avenida Major José Rufino de Cunhã, no Centro, em frente à UBS José Pimentel.

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