Palpitações durante a madrugada também podem estar relacionadas a ansiedade, consumo de estimulantes e apneia; episódios precisam ser investigados

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Acordar durante a madrugada com o coração acelerado nem sempre indica um problema cardíaco, mas a repetição dos episódios merece atenção. A sensação pode estar associada a fatores como estresse, ansiedade e consumo de cafeína ou álcool, mas também pode ser provocada por arritmias, alterações no funcionamento da tireoide e apneia obstrutiva do sono.

Segundo o cardiologista Daniel Marotta, não é possível atribuir automaticamente as palpitações à ansiedade. A avaliação médica deve considerar a frequência e a duração dos episódios, além de outros sintomas. Dor no peito, falta de ar, tontura intensa e desmaio associados à aceleração dos batimentos exigem atendimento de emergência.

Palpitação nem sempre significa taquicardia

A palpitação é a percepção dos batimentos cardíacos, que podem parecer mais fortes, rápidos ou irregulares. Já a taquicardia é o aumento efetivo da frequência cardíaca, acima de 100 batimentos por minuto em repouso, em adultos.

A aceleração pode ser uma resposta natural a situações como atividade física, febre, desidratação e estresse. Também pode estar relacionada a condições clínicas, como anemia, alterações da tireoide e arritmias.

Uma das alterações que exigem atenção é a fibrilação atrial, que pode provocar palpitações, cansaço, falta de ar e tontura, mas também ocorrer sem sintomas. Sem diagnóstico e tratamento, a condição pode favorecer a formação de coágulos e elevar o risco de acidente vascular cerebral (AVC).

A apneia obstrutiva do sono também pode estar relacionada aos episódios noturnos. As interrupções repetidas da respiração provocam oscilações na oxigenação do organismo e podem desencadear alterações cardiovasculares. Por isso, informações sobre ronco, pausas respiratórias e cansaço ao acordar ajudam na investigação.

Exames ajudam a identificar alterações no ritmo cardíaco

O diagnóstico pode ser desafiador quando a palpitação desaparece antes da consulta. O eletrocardiograma registra a atividade elétrica do coração no momento do exame e, por isso, pode não detectar alterações que acontecem de forma intermitente.

Além da investigação médica, reduzir o consumo de cafeína e álcool, evitar estimulantes e manter uma rotina regular de sono pode ajudar quando esses fatores estão associados às palpitações. Essas medidas, no entanto, não substituem a avaliação profissional diante de episódios recorrentes ou sem causa aparente.

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