De acordo com a pesquisa do Datafolha, as ofertas de canetas irregulares chegam principalmente pela internet (63%) - sites, Instagram e TikTok

Um levantamento do Datafolha encomendado pela Eli Lilly, farmacêutica que desenvolveu a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro), mostra que 72% dos entrevistados já viram anúncios de produtos para emagrecer sem registro na Anvisa - e, entre os usuários de canetas irregulares, quase todos (95%) já viram anúncios. Porém, somente 29% dos brasileiros acreditam que saberiam reconhecer a tirzepatida original, aprovada pela Anvisa

Além disso, 51% informaram que não sabem dizer se o produto original e a versão manipulada em massa são parecidos ou diferentes.

A Lilly ainda detém a patente da tirzepatida no Brasil e formulações vendidas em massa por farmácias de manipulação ou trazidas do Paraguai são irregulares. Segundo a Anvisa, esses produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados.

"A medida visa prevenir sua utilização pela população, com fundamento no risco sanitário decorrente da disponibilização ao consumo de produtos sem comprovação de regularidade, qualidade, segurança e eficácia", afirma a agência sanitária brasileira.

A tirzepatida pode ser manipulada desde que por demanda e com prescrição médica, quando o medicamento de referência (Mounjaro) não puder ser administrado, seja porque o paciente precisa de uma dose diferente ou porque possui alergia a algum componente da caneta, por exemplo. A manipulação em escala industrial, a manutenção de estoques, a publicidade para o público em geral e a venda em massa, embaladas como "protocolo de emagrecimento" ou "serviço de administração de doses", são irregulares.

"Algumas farmácias de manipulação funcionam como ‘indústrias paralelas’, fabricando o medicamento em larga escala", comenta o endocrinologista Clayton Macedo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem). O problema, segundo o médico, é que esses estabelecimentos não são fiscalizados da mesma forma que a indústria, que segue padrões mais rígidos para garantir a qualidade dos medicamentos produzidos em massa.

Ele também cita médicos que vendem a caneta no próprio consultório, atitude disfarçada de "serviço de administração" ou "pacote de tratamento", o que viola o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina.

Segundo a Lilly, os anúncios e as vendas continuam se multiplicando. Desde 2023, entraram no País pelo menos 181 kg de tirzepatida, quantidade suficiente para mais de 36,2 milhões de doses de 5 mg. A farmacêutica afirma que esse volume é incompatível com o atendimento individualizado a pacientes.

De acordo com a pesquisa do Datafolha, as ofertas de canetas irregulares chegam principalmente pela internet (63%) - sites, Instagram e TikTok -, além de contatos próximos (55%), como amigos e parentes, clínicas de emagrecimento (19%) e consultórios médicos (17%).

Entre os usuários de canetas irregulares, o preço não foi o principal motivador - na verdade, foi o último, em apenas 16% dos casos. Os fatores que mais pesam na escolha são a confiança no médico (42%), a qualidade percebida (41%) e a origem dos medicamentos (38%). Aparecem ainda o acesso a um tratamento "personalizado ou premium" (23%) e o apelo de um "protocolo integrado" (21%).

A pesquisa foi feita com 1.699 participantes das classes ABC com 18 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para o total e de 6 pontos percentuais para os 246 usuários de canetas irregulares.

Riscos e problemas de qualidade

A Lilly informa que não fornece tirzepatida a farmácias de manipulação, clínicas ou revendedores. Por isso, o insumo farmacêutico ativo (IFA) dessas canetas muitas vezes vem de fontes desconhecidas e não aprovadas pela agência regulatória brasileira, e o paciente não tem garantia de qualidade ou de origem, afirma a farmacêutica.

Até abril de 2026, a Anvisa determinou a interdição de oito das 11 farmácias de manipulação e importadoras inspecionadas, por falhas técnicas e falta de controle de qualidade. A empresa diz já ter encontrado, em diversos países, tirzepatida manipulada e outros medicamentos irregulares com excesso, falta ou ausência de princípio ativo, bem como princípio ativo errado ou substâncias nocivas, como bactérias, endotoxinas e impurezas.

"Ao simplesmente olhar para a caneta, ninguém consegue saber se foi testada, se é estéril ou de onde veio o princípio ativo. Um produto que não passou por estudos clínicos nem pela avaliação da Anvisa pode representar sérios riscos à saúde. Os pacientes não têm nenhuma garantia sobre o que estão injetando no próprio corpo. Por isso, é essencial ampliar o acesso a informações confiáveis, para que os pacientes entendam os riscos de medicamentos não aprovados e sem comprovação científica", diz Luiz André Magno, diretor executivo da Lilly Brasil.

Como identificar a caneta ‘original’

A Lilly orienta os pacientes a: