A psicóloga clínica, arteterapeuta e palestrante Djenane Mendonça estreia na literatura com o livro A Casa de Ladrilhos Vermelhos – Dez Histórias sobre a Infância que Continua Falando na Vida Adulta. O lançamento será realizado no dia 25 de novembro, às 18h30, no Instituto Marcos Hacker de Melo, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Publicado pela editora Lumen Juris, o livro tem 224 páginas e reúne dez narrativas ficcionais sobre as marcas deixadas pelas experiências da infância na vida adulta. A obra aborda como vivências antigas podem influenciar sentimentos, comportamentos, escolhas e relacionamentos, mesmo décadas depois. O prefácio é assinado pela psicóloga e arteterapeuta Andréa Graupen.

As histórias partem de uma questão central: por que dores vividas há 30, 40 ou 50 anos ainda podem influenciar as decisões e a maneira como uma pessoa conduz a própria vida?

Segundo a autora, a proposta é mostrar como experiências não elaboradas durante a infância podem permanecer presentes na vida adulta, manifestando-se de diferentes formas. “A criança que fomos não desaparece quando crescemos. Quando foi ferida e não pôde ser consolada, ela permanece, e continua falando”, afirma Djenane.

Durante o evento de lançamento, a psicóloga também ministrará a palestra A Criança que Continua Falando na Vida Adulta. A programação contará ainda com uma apresentação da Orquestra Peixotinho, formada a partir do trabalho de iniciação musical desenvolvido pelo NuMIS – Núcleo Musical Irmã Scheilla, da Fraternidade Espírita Peixotinho. Parte da renda arrecadada com a venda dos livros durante o evento será destinada ao projeto social de educação musical.

Sobre o livro

Cada um dos dez capítulos apresenta um personagem com uma trajetória marcada por conflitos e experiências que atravessam sua vida adulta. Entre eles estão José, que tinha condições de viajar para qualquer lugar do mundo, mas já não conseguia embarcar; Marina, que não conseguia chorar a morte da mãe enquanto enfrentava dores na pele das mãos; e Ernesto, um médico que salvava outras pessoas de afogamentos, mas acordava todas as madrugadas com a sensação de estar se afogando.

Também fazem parte das narrativas Theo, Raquel, Júlia, Dara, Sara, Olívia e Maryam, personagens que enfrentam questões relacionadas à identidade, ao sofrimento emocional, às relações e às marcas de suas histórias pessoais.

As narrativas são construções ficcionais inspiradas em experiências de diferentes pacientes acompanhados por Djenane ao longo de sua trajetória profissional. Para preservar o sigilo clínico, histórias e relatos foram combinados em novas biografias, com alterações de nomes, idades, profissões e circunstâncias. Dessa forma, nenhum capítulo retrata uma pessoa real e identificável, embora as experiências abordadas tenham como referência vivências verdadeiras.

Além das histórias, cada capítulo apresenta reflexões e diálogos com referências da psicologia, dos estudos sobre trauma, da literatura e da mitologia. A obra reúne contribuições de autores como Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz, Gabor Maté, Bessel van der Kolk, Frantz Fanon e Grada Kilomba, além de referências a mitos gregos, contos de fadas, itãs africanos e textos religiosos e literários.

Ao final dos capítulos, perguntas convidam os leitores a refletir sobre suas próprias experiências. A autora também ressalta a importância de procurar acompanhamento profissional caso a leitura desperte lembranças ou sentimentos difíceis de elaborar. Uma das reflexões centrais da obra é resumida na frase: “O trauma é a dor vivida em solidão. E a cura é a mesma dor, atravessada em companhia”.

Psicóloga Djenane Mendonça - Foto: Divulgação

Serviço

Lançamento do livro A Casa de Ladrilhos Vermelhos – Dez Histórias sobre a Infância que Continua Falando na Vida Adulta, de Djenane Mendonça

Data: 25 de novembro de 2026

25 de novembro de 2026 Horário: 18h30

18h30 Local: Instituto Marcos Hacker de Melo – Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife.

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