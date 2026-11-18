Estado deve registrar 450 diagnósticos em 2026; GAC-PE destaca importância da identificação precoce dos sintomas e do início do tratamento

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Pernambuco deve registrar 450 novos casos de câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em 2026, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O número coloca o estado na primeira posição do Nordeste em quantidade prevista de diagnósticos, à frente da Bahia, com 400 casos, e do Ceará, com 280.

Diante desse cenário, o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) reforça a importância do diagnóstico precoce para ampliar as chances de cura. O alerta ocorre em referência ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil, celebrado nesta segunda-feira (23).

De acordo com os dados do INCA, a taxa bruta de incidência estimada em Pernambuco é de 172,36 casos por milhão de crianças e adolescentes. O índice é aproximadamente 36% superior à média nordestina, de 126,53, e 26% maior que a nacional, de 136,33. Entre os casos previstos no estado, 250 devem ocorrer em meninos e 200 em meninas.

No Brasil, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, sendo responsável por cerca de 8% dos óbitos nessa faixa etária.

A oncologista pediátrica Adriana Morais, porta-voz do GAC-PE, explica que identificar os primeiros sinais da doença é fundamental para agilizar a investigação e o início do tratamento. Entre os sintomas que exigem atenção estão palidez persistente, manchas roxas sem causa aparente, febre prolongada, dores ósseas, caroços, perda de peso inexplicada, alterações na visão e dores de cabeça recorrentes.

Segundo a especialista, aproximadamente 80% dos pacientes com câncer infantojuvenil podem alcançar a cura quando a doença é identificada precocemente e o tratamento adequado é realizado em um centro especializado.

“Quando falamos em câncer infantojuvenil, precisamos lembrar que estamos falando de crianças e adolescentes que têm uma vida inteira pela frente. Hoje, sabemos que aproximadamente 80% desses pacientes podem alcançar a cura quando o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento adequado é iniciado em um centro especializado. Por isso, é tão importante que os profissionais de saúde estejam preparados para reconhecer os sinais de alerta e que as famílias tenham acesso rápido à investigação e à assistência necessária. Cada suspeita precisa ser valorizada, cada encaminhamento precisa acontecer no tempo certo”, destaca Adriana Morais.

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Capacitação de profissionais

Para ampliar a identificação de possíveis casos, o GAC-PE desenvolve, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o projeto Fique Atento: pode ser Câncer. A iniciativa completa 20 anos e já capacitou mais de 40 mil profissionais e estudantes da área da saúde.

As formações abordam os principais sinais e sintomas da doença, com atenção especial aos trabalhadores da atenção básica, que geralmente representam a primeira porta de entrada das crianças e dos adolescentes na rede pública de saúde.

Desde 2019, a parceria com a SES-PE, por meio da plataforma Telessaúde, ampliou o alcance das atividades, permitindo a participação de profissionais de diferentes municípios pernambucanos.

Apoio às famílias durante o tratamento

Além das ações de conscientização e capacitação, o GAC-PE atua há 29 anos no acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.

A maior parte dos pacientes atendidos pela instituição vem de municípios do interior de Pernambuco. Por isso, muitas famílias precisam deixar suas cidades de origem e se deslocar até a capital para acompanhar o tratamento, o que pode provocar mudanças na rotina e dificuldades sociais e emocionais.

O trabalho da instituição também inclui acompanhamento social e psicológico das mães e de outros familiares responsáveis pelos pacientes. O objetivo é oferecer suporte durante o tratamento e amenizar os impactos provocados pelo diagnóstico e pelo afastamento de casa.

“Há 29 anos, o GAC-PE mantém seu compromisso com o bem-estar das crianças, dos adolescentes e de seus familiares durante o tratamento oncológico. Sabemos que o diagnóstico afeta toda a família, especialmente as mães, que muitas vezes precisam deixar suas cidades, seus trabalhos e suas rotinas para acompanhar os filhos. Nosso compromisso é oferecer acolhimento e suporte para que essas famílias enfrentem esse percurso com mais dignidade e esperança”, afirma Adriana Morais.



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