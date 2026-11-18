A jornalista Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, foi eleita uma das três profissionais mais admiradas do Nordeste na cobertura de saúde, ciência e bem-estar. O reconhecimento faz parte do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2026, promovido pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o Jornalistas&Cia. Esta é a sexta vez que a jornalista recebe a homenagem.

A cerimônia de premiação foi realizada na terça-feira (17), em São Paulo, e contemplou 21 veículos de comunicação e 36 profissionais de diferentes regiões do país. A escolha dos homenageados foi feita por meio de votação de um colégio eleitoral qualificado, composto majoritariamente por profissionais de comunicação. O prêmio reúne categorias como Geral, Regionais, Colunista e Jornalista Especializado em Ciência.

A importância do jornalismo de saúde

Ao comentar a conquista, Cinthya destacou a contribuição do jornalismo de saúde para a sociedade e a importância de produzir informações capazes de impactar a vida das pessoas. Para ela, o reconhecimento também está relacionado à satisfação de exercer uma profissão com propósito.

“Aprendemos com o professor Fernando Figueira, fundador do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), o significado de ‘salário mental’: aquela recompensa que vai além do dinheiro e vem da satisfação de fazer a diferença na vida de alguém. Eu acredito que o jornalismo também tem o seu salário mental. É saber que uma reportagem pode esclarecer, acolher, despertar uma consciência ou até ajudar alguém a cuidar melhor da própria saúde”, afirma.

A jornalista também ressaltou que os efeitos de uma reportagem nem sempre são percebidos imediatamente por quem a produz, mas podem contribuir para esclarecer dúvidas e incentivar cuidados com a saúde.

“O jornalista nem sempre vê o resultado concreto do que publica. Mas isso não significa que ele não exista. Uma informação pode chegar a alguém que precisava dela, ajudar a esclarecer uma dúvida ou despertar a atenção para um cuidado com a saúde. Talvez esse seja um dos maiores salários mentais da nossa profissão”, diz.

Cinthya ainda destacou o papel dos profissionais de comunicação na aproximação entre ciência e sociedade, especialmente diante da circulação de informações de diferentes qualidades. Segundo ela, tornar temas complexos mais acessíveis é fundamental para ajudar a população a tomar decisões conscientes sobre a própria saúde.

“Nosso papel é transformar assuntos que muitas vezes parecem complexos em informações acessíveis, confiáveis e úteis para a vida real. É aproximar a ciência das pessoas e contribuir para que elas tenham mais condições de fazer escolhas conscientes sobre a própria saúde”, destaca.

Sobre receber novamente a homenagem do Einstein, a jornalista resumiu o sentimento como um incentivo à continuidade do trabalho. “É um carinho que renova o propósito e dá ainda mais sentido à caminhada”, afirma.



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