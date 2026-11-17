Unidade oferece consultas, exames, internações e cirurgias, além de serviços especializados voltados à saúde de crianças e adolescentes

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O Hospital da Criança do Recife (HCR) Antonio Carlos Figueira ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos, consultas, exames e procedimentos em sete meses de funcionamento. Inaugurada em 2 de abril, a unidade é o primeiro equipamento da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, planejado exclusivamente para atender crianças e adolescentes. O hospital é administrado pela Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH).

Até o momento, foram contabilizadas 49.965 consultas médicas e multiprofissionais e 53.639 exames laboratoriais e de imagem. A unidade também registrou 1.846 internações em enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de 100 cirurgias. Ao todo, são 105.550 atendimentos e procedimentos realizados desde a inauguração.

A proposta do hospital é reunir diferentes etapas da assistência à saúde em um único espaço, desde consultas e exames até tratamentos e acompanhamento hospitalar. Além dos serviços médicos, a unidade também promove atividades culturais e educativas para pacientes e familiares.

“Além das ações de saúde, estamos realizando constantemente atividades culturais e educativas para que nossos pacientes e seus familiares se sintam acolhidos e possam se expressar. Essas iniciativas transformam o ambiente hospitalar e deixam lembranças que vão além do medo e do desconforto que a consulta ou a internação pode provocar. Ou seja, estamos olhando para os pequenos cidadãos do Recife para além da sua doença ou diagnóstico”, afirma a diretora-geral do HCR, Ana Vidon.

Como funciona o atendimento

Todos os atendimentos no Hospital da Criança são regulados pela Secretaria de Saúde do Recife. Nos casos que exigem internação, os pacientes são transferidos de outros serviços de urgência e emergência.

Já as consultas ambulatoriais acontecem mediante encaminhamento pelo sistema de regulação, que direciona crianças e adolescentes às especialidades de acordo com as necessidades de cada caso.

Hospital da Criança do Recife (HCR) Antonio Carlos Figueira - Foto: Felipe Ferraz

Estrutura e especialidades

O HCR dispõe de 60 leitos, sendo 50 de enfermaria e 10 de UTI. O ambulatório oferece consultas em especialidades como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, hebiatria, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria e pediatria.

O atendimento também inclui uma equipe multiprofissional, com serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

A estrutura conta ainda com centro de diagnóstico, bloco cirúrgico e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, que possui sete consultórios. A previsão é que, ainda em 2026, o hospital passe a oferecer atendimento em um Centro TEA e um Centro de Equoterapia, apontado como o primeiro do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Norte e Nordeste.

A ampliação dos serviços busca integrar diferentes áreas de assistência, contemplando tanto o tratamento de doenças quanto aspectos relacionados ao desenvolvimento e à saúde integral de crianças e adolescentes.



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