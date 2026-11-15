Rio de Janeiro tem primeira morte confirmada por mpox no país

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro contabilizou 382 casos de infecção pelo vírus em 2026 até a última sexta-feira (13); 258 casos desde setembro

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O estado do Rio de Janeiro confirmou nesta semana a primeira morte por mpox do país. Não foram divulgados detalhes da vítima, apenas que ela era da capital.

A doença infecciosa é causada pelo Mpox vírus (MPXV) e provoca sintomas como feridas na pele e mucosas, assim como febre, dores de cabeça e no corpo.

Até a última sexta-feira (13), a Secretaria de Saúde tinha registrado 382 casos de pessoas infectadas pelo vírus em 2026. Do total, 124 ocorreram no período entre 1º de janeiro e 12 de setembro. A partir desta data, foram registrados outros 258 casos.

A proporção de confirmações depois das notificações passou de 23,6%, no primeiro período para 49,5% no segundo.

Pelo menos 55 pacientes precisaram de hospitalização. A idade média dos infectados é de 33,8 anos. O município do Rio de Janeiro concentra 71,2% dos registros estaduais.

Vacina

No dia 8 de novembro, o Ministério da Saúde anunciou que garantiu a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox, com previsão de entrega em três semanas. Os novos imunizantes reforçarão o estoque nacional.

Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, mais de duas mil doses foram disponibilizadas para o estado. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

A imunização é indicada para públicos específicos com maior risco: profissionais de laboratório que trabalham com o vírus; pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de imunossupressão; e indivíduos que tiveram contato direto de médio ou alto risco com pessoas suspeitas ou confirmadas para Mpox.

Prevenção e cuidados

A principal orientação das autoridades é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas.

Segundo a Secretaria de Saúde, a quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente: são mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.

O tratamento é feito com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.

A recomendação é procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.