Enfermarias e profissionais do Hospital Oswaldo Cruz enfrentam dificuldades após suspensão de atividades em UTIs

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A situação do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), vinculado à Universidade de Pernambuco (UPE), no Recife, preocupa profissionais de saúde. Duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) tiveram suas atividades suspensas por falta de profissionais. Diante do déficit de pessoal, o Governo de Pernambuco autorizou novas contratações temporárias para a unidade.

O Decreto nº 61.698, publicado no Diário Oficial do Estado na edição nº 208, de 12 de novembro, autoriza até 43 contratações temporárias para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam). Entre as vagas previstas, estão quatro para médicos intensivistas adultos.

Apesar da autorização, o documento não estabelece um prazo para a retomada do funcionamento das UTIs nem prevê expressamente a recomposição da equipe da unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), especializada no atendimento a pacientes com infecções graves.

A unidade tem importância histórica no tratamento de doenças como tétano e meningite. Um estudo publicado em 2009, que analisou 1.971 casos de tétano atendidos no hospital, apontou uma redução na taxa de mortalidade após a implantação da UTI especializada, em 1997. O índice passou de 35% para 12,6% no período entre 1998 e 2004. Segundo profissionais, a equipe da unidade foi redistribuída para outros setores do hospital.

A redução da disponibilidade de leitos de terapia intensiva também tem provocado preocupação entre trabalhadores diante da situação de pacientes que permanecem internados em enfermarias, embora apresentem quadros que podem demandar cuidados intensivos.

Nesta quinta-feira (12), um paciente com níveis perigosamente baixos de sódio no sangue, condição que pode provocar convulsões e danos neurológicos, permaneceu em uma enfermaria, segundo relatos de trabalhadores. Na mesma data, outro paciente apresentou aceleração anormal dos batimentos cardíacos durante a administração de uma medicação. O quadro foi controlado na própria enfermaria, onde ele continuou internado.

Os episódios levantam preocupação sobre a capacidade de resposta do hospital diante de possíveis agravamentos, que podem exigir monitoramento contínuo e intervenções imediatas. Ainda no dia 12, todas as UTIs que permaneciam em funcionamento estavam lotadas, inclusive a unidade cirúrgica. De acordo com trabalhadores, havia pressão para a liberação de vagas, a fim de evitar possíveis cancelamentos de cirurgias.

Até o momento, o Governo de Pernambuco não informou quando os profissionais autorizados pelo decreto serão contratados nem quando os leitos de terapia intensiva voltarão a funcionar.

Nota do hospital

Em nota, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz informou que a reorganização dos leitos de UTI é uma medida técnica, pontual e temporária, e negou que tenha ocorrido fechamento de serviços ou redução da assistência à população.

A instituição afirmou que as equipes assistenciais foram reorganizadas e que nenhum perfil de atendimento foi suspenso ou restringido. Segundo o hospital, continuam mantidos os leitos destinados a pacientes com doenças infectoparasitárias, os leitos regulados e o leito de referência para casos de tétano, preservado como retaguarda para a regulação.

A direção também declarou que os critérios de admissão e os fluxos regulatórios permanecem inalterados e reafirmou o compromisso com a transparência, a segurança dos pacientes e a continuidade da assistência.



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