Simepe aciona Ministério Público contra prefeito de Barreiros por exposição de médicos em hospital

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realizou uma fiscalização no município de Barreiros, na Zona da Mata Sul do Estado, para cobrar medidas legais e uma retratação pública do prefeito Carlinhos da Pedreira (PP). O gestor gravou e publicou nas redes sociais imagens confrontando dois médicos dentro do alojamento do Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque.

Durante a agenda no município, diretores da entidade protocolaram representações formais junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), à Prefeitura de Barreiros, à Secretaria Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores. O sindicato requer apuração rigorosa sobre a postura do chefe do Executivo municipal e medidas de proteção e reparação aos profissionais envolvidos.

De acordo com o diretor do Simepe, Rodrigo Rosas, a atuação fiscalizatória da gestão pública não pode servir de pretexto para humilhar trabalhadores. “Fiscalizar os serviços públicos é dever da gestão. Humilhar trabalhadores, antecipar julgamentos e alimentar sua exposição ao descrédito público são condutas incompatíveis com a responsabilidade do cargo”, pontuou o dirigente. A presidente do sindicato, Carol Tabosa, também classificou como inaceitáveis as insinuações sobre a intimidade dos médicos.

O episódio ocorreu durante uma visita surpresa do prefeito à unidade hospitalar, na noite do dia 4 de novembro. No registro, Carlinhos da Pedreira alegava ter encontrado plantonistas dormindo enquanto havia demanda na emergência. Posteriormente, em entrevista a um podcast, o prefeito declarou que havia três profissionais escalados e que decidiu demitir os dois que estavam em repouso. O vídeo, que acabou arquivado das redes do gestor, não traz provas materiais das acusações formuladas no local.

As entidades médicas salientaram que os profissionais estavam em período legítimo de descanso após atenderem intensamente nas primeiras 12 horas da escala, enquanto um terceiro médico cobria o plantão. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) também se pronunciou, alertando que fiscalizações não autorizam gestores a constranger servidores ou violar a dignidade profissional.

Após a repercussão pública do caso, a Prefeitura de Barreiros comunicou a rescisão do contrato com a Associação João Paulo II, Organização Social responsável pela administração do hospital. O município informou que reassumiu a gestão assistencial de forma transitória enquanto conduz uma nova licitação, sem vincular a troca diretamente ao atrito ocorrido.

Diretores do Simepe estiveram em Barreiros para acompanhar desdobramentos do episódio de exposição pública de médicos do Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque - DIVULGAÇÃO/SIMEPE

Câmara do Recife aprova voto de repúdio ao prefeito de Barreiros

No âmbito político da capital, a Câmara Municipal do Recife aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (10), um requerimento de voto de repúdio contra Carlinhos da Pedreira. A matéria foi apresentada pelo vereador e médico Tadeu Calheiros (MDB), que também é presidente da Comissão de Saúde da Casa de José Mariano e integrou a comitiva do Simepe em Barreiros.

Ao discursar na tribuna, Tadeu Calheiros criticou o uso das redes sociais como palco de condenações sumárias e enfatizou que o repouso médico integra a rotina legal de trabalho. O parlamentar apresentou dados do próprio hospital apontando que a dupla já havia cumprido o teto de atendimentos preconizado pelo Conselho de Medicina para um plantão de 24 horas. Conforme o registro da unidade, cinco pacientes de baixa complexidade deram entrada no período e foram atendidos em menos de 20 minutos.

O vereador também relatou que a comitiva formalizou no Ministério Público um pedido de investigação para apurar possíveis práticas de improbidade administrativa, abuso de autoridade, calúnia e difamação. Além do caso no hospital, Calheiros apontou denúncias de irregularidades trabalhistas em outras unidades municipais de Barreiros, como contratos de servidores de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que estariam atuando há anos sem acesso a férias.