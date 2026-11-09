Hospital de Câncer de Pernambuco celebra 81 anos com evento beneficente nesta terça (10), no Recife

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O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) realiza, nesta terça-feira (10), a segunda edição do Encontro Beneficente HCP, em comemoração aos 81 anos da instituição. O evento acontece a partir das 19h, no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, e reúne apoiadores, parceiros, empresários e representantes da sociedade pernambucana. Os ingressos estão esgotados.

A primeira edição do encontro foi realizada em 2025, durante as comemorações pelos 80 anos do hospital. Neste ano, a programação conta novamente com a participação de parceiros e apoiadores da causa. A organização é conduzida pelas agências Amarelo, de Fernando Amaral, e Inspiração, de Camila e Eduarda Hackel. A noite terá decoração de Robson Chagas, buffet do La Cuisine e apresentação da Produtora Bravo, de Alexandre Lemos.

O evento conta com o patrocínio de empresas e instituições como Grupo Parvi, Usina Olho D’água, Grupo Ricardo Brennand, Baterias Moura, Capricche, Veneza Equipamentos, Vidon Advogados, Grupo Raymundo da Fonte, Matos Advogados, Tambaú, Conorte e Instituto QE+.

Renda será destinada à assistência

A renda arrecadada com a venda das mesas será destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pelo hospital. Instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos, o HCP é responsável por mais de 51% dos atendimentos oncológicos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco e oferece assistência gratuita a milhares de pacientes.

Fundado em 9 de novembro de 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o hospital desenvolve atividades nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e inovação. Ao longo de oito décadas, a instituição consolidou sua atuação no atendimento a pacientes oncológicos em Pernambuco.

Para o presidente da SPCC, Ricardo de Almeida, a celebração também representa uma oportunidade de fortalecer a rede de pessoas e organizações que contribuem para a continuidade do trabalho do hospital.

“Celebrar 81 anos é celebrar uma história construída por muitas mãos, muitos gestos de solidariedade e, sobretudo, por pessoas que acreditam que cuidar da vida é uma missão que merece ser compartilhada”, destaca.



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