Hospital de Câncer de Pernambuco celebra 81 anos com evento beneficente nesta terça (10), no Recife
Encontro será realizado no Instituto Ricardo Brennand, com renda destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pela instituição
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O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) realiza, nesta terça-feira (10), a segunda edição do Encontro Beneficente HCP, em comemoração aos 81 anos da instituição. O evento acontece a partir das 19h, no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, e reúne apoiadores, parceiros, empresários e representantes da sociedade pernambucana. Os ingressos estão esgotados.
A primeira edição do encontro foi realizada em 2025, durante as comemorações pelos 80 anos do hospital. Neste ano, a programação conta novamente com a participação de parceiros e apoiadores da causa. A organização é conduzida pelas agências Amarelo, de Fernando Amaral, e Inspiração, de Camila e Eduarda Hackel. A noite terá decoração de Robson Chagas, buffet do La Cuisine e apresentação da Produtora Bravo, de Alexandre Lemos.
O evento conta com o patrocínio de empresas e instituições como Grupo Parvi, Usina Olho D’água, Grupo Ricardo Brennand, Baterias Moura, Capricche, Veneza Equipamentos, Vidon Advogados, Grupo Raymundo da Fonte, Matos Advogados, Tambaú, Conorte e Instituto QE+.
Renda será destinada à assistência
A renda arrecadada com a venda das mesas será destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pelo hospital. Instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos, o HCP é responsável por mais de 51% dos atendimentos oncológicos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco e oferece assistência gratuita a milhares de pacientes.
Fundado em 9 de novembro de 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o hospital desenvolve atividades nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e inovação. Ao longo de oito décadas, a instituição consolidou sua atuação no atendimento a pacientes oncológicos em Pernambuco.
Para o presidente da SPCC, Ricardo de Almeida, a celebração também representa uma oportunidade de fortalecer a rede de pessoas e organizações que contribuem para a continuidade do trabalho do hospital.
“Celebrar 81 anos é celebrar uma história construída por muitas mãos, muitos gestos de solidariedade e, sobretudo, por pessoas que acreditam que cuidar da vida é uma missão que merece ser compartilhada”, destaca.