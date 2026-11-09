Como evitar o desperdício de alimentos? Veja hábitos para economizar e aproveitar melhor a comida

O desperdício de alimentos pode ser reduzido com mudanças simples na rotina, desde o planejamento das compras até o armazenamento e o preparo das refeições. Organizar o cardápio da semana, adquirir apenas os produtos necessários e aproveitar diferentes partes dos alimentos são algumas das práticas que ajudam a economizar e evitar o descarte de comida.

A redução do desperdício também está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente ao ODS 2, que busca erradicar a fome e garantir a segurança alimentar, e ao ODS 12, voltado à promoção de padrões responsáveis de consumo e produção. Uma das metas estabelecidas pela organização é reduzir pela metade, até 2030, o desperdício de alimentos per capita no varejo e no consumo, além de diminuir as perdas nas cadeias de produção e abastecimento.

Estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apontam que cerca de 13% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos entre a colheita e o varejo. Outros 19% dos alimentos disponíveis aos consumidores são desperdiçados em supermercados, restaurantes e residências. Os números reforçam a necessidade de medidas para reduzir as perdas e contribuir para a segurança alimentar.

Segundo Lídia Bandeira, nutricionista do SESI Saúde, o desperdício pode começar em hábitos cotidianos, como comprar quantidades maiores do que as necessárias, conservar os produtos de maneira inadequada e descartar partes dos alimentos que poderiam ser utilizadas em preparações.

“Por isso, o planejamento das refeições, a conservação correta e o aproveitamento integral de frutas, verduras e legumes são medidas importantes para reduzir as perdas e contribuir para uma alimentação equilibrada”, comenta.

Uma das alternativas é aproveitar partes comestíveis que geralmente são descartadas, como cascas, talos e folhas. Esses ingredientes podem conter nutrientes e ser incorporados a diferentes receitas. Sobras de refeições também podem ganhar novas preparações, como bolinhos, sopas e tortas feitos com arroz e legumes já cozidos, desde que tenham sido armazenados adequadamente.

Hábitos para evitar o desperdício

De acordo com Lídia Bandeira, algumas mudanças na organização da rotina ajudam a aproveitar melhor os alimentos e controlar os gastos com supermercado. Entre as recomendações estão planejar as refeições da semana, organizar o cardápio e preparar uma lista de compras para adquirir somente os produtos que estão faltando.

A nutricionista também orienta aproveitar talos e folhas comestíveis, congelar frutas maduras para preparar sucos e organizar a geladeira de modo que os alimentos que precisam ser consumidos primeiro fiquem em locais visíveis.

Outra medida é preparar porções adequadas ao número de pessoas, evitando excessos. Também é importante saber identificar a diferença entre alimentos maduros, que ainda podem ser consumidos, e aqueles que já apresentam sinais de deterioração.

“Para evitar o desperdício, algumas medidas podem ser adotadas, como planejar as refeições da semana, organizar o cardápio, comprar apenas o necessário no supermercado e fazer uma lista com os produtos que realmente estão faltando. Também é importante aproveitar talos e folhas comestíveis, congelar frutas maduras para preparar sucos, organizar a geladeira, deixando os alimentos que precisam ser consumidos primeiro em locais visíveis, e preparar porções adequadas, sem exageros. Além disso, é fundamental saber diferenciar os alimentos maduros daqueles que já estão estragados”, orienta.