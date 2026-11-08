Cinco Estados brasileiros registram alta de casos de covid-19, diz relatório da Fiocruz

O relatório informou, ainda, que outros dois vírus têm sido responsáveis pelo aumento dos quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

por Estadão Conteúdo
Cinco Estados brasileiros registram alta de casos de covid-19, diz relatório da Fiocruz
Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes - Tânia Rêgo / Agência Brasil

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O número de casos de síndromes respiratórias causadas pela covid-19 registrou alta na última semana, de acordo com um relatório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O estudo InfoGripe, que traz as informações semanalmente, relatou que os Estados do Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina são os que mais apresentam crescimento de casos de covid.

O relatório informou, ainda, que além do vírus Sars-CoV-2, outros dois vírus têm sido responsáveis pelo aumento dos quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): o metapneumovírus e rinovírus. Os resultados são referentes à última semana de outubro, de 25 a 31 do mês passado.

"A principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por covid-19 é a vacinação, por isso é essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus", alerta a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe.

FREEPIK/BANCO DE IMAGENS
Pessoas idosas e pessoas com condições médicas pré-existentes (como pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes) estão mais suscetíveis a desenvolver casos mais severos de covid-19 - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Ainda de acordo com o relatório, nas quatro últimas semanas monitoradas pelo instituto, 4,2% dos casos registrados foram de influenza A, 4,7% de influenza B, 10,1% de vírus sincicial respiratório, 50,1% de rinovírus e 8,5% de Sars-CoV-2. Entre os óbitos, cerca de 43% dos casos estavam relacionados ao rinovírus e 24,1% de covid-19.

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Ao todo, a Fiocruz já contabilizou mais de 171,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no ano de 2026, sendo 53,3% com resultados positivos para infecção por vírus respiratório.

"A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao rinovírus, VSR e ao metapneumovírus. O rinovírus também se destaca como principal causa de mortalidade nas crianças pequenas", apontou o relatório, divulgado na última quinta-feira, 5.

 

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