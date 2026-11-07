"Não há necessidade de vacinação da população contra mpox", diz infectologista

Imunização é destinada prioritariamente a grupos específicos, conforme critérios epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde

por Agência Brasil
"Não há necessidade de vacinação da população contra mpox", diz infectologista
Ministério da Saúde comprou 20 mil doses da vacina da mpox em caráter preventivo e estratégico - Ikamahã/Prefeitura do Recife

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Os casos de mpox que surgiram no Brasil em 2026 levaram o Ministério da Saúde a comprar até 20 mil doses da vacina em caráter preventivo e estratégico.

De acordo com a médica infectologista Carolina Lázari, que integra a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), o Brasil registrou, até outubro, 665 casos da doença, sem óbito.

"No momento não há necessidade de uma vacinação em massa. As medidas preventivas que o Ministério da Saúde vem tomando precocemente se mostram eficazes. No Brasil, o modo como a doença se comporta está sendo priorizada a população de homens jovens infectados com HJIV/Aids e que tem a imunidade comprometida e também pessoas que trabalham em laboratório manipulando o vírus", explicou.

Vírus da mpox

A mpox se manifesta no início com erupções na pele, manchas, viram bolhas e forma crostas. Os sintomas da doença aparecem com mais frequência no rosto, mãos, pés, boca e região genital e ínguas na virilha.

As manifestações incluem, ainda, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço.

O infectologista do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, Rafael Galliez, explica que a transmissão do vírus ocorre por contato íntimo e por gotículas respiratórias.

Entre as medidas para reduzir o risco de transmissão estão evitar o contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas e procurar atendimento em uma unidade de saúde diante de possíveis sintomas.

"Como tudo que envolve doenças infecciosas e transmissíveis, a percepção sobre o aumento de casos nos leva a uma maior atenção. Estamos observando essa tendência e orientando a procura pelos serviços de saúde em casos suspeitos", explica.

A vacinação é destinada prioritariamente a grupos específicos, conforme critérios epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização é destinada, prioritariamente, às pessoas vivendo com HIV (PVHIV) que apresentaram maior risco de agravamento pela doença, mediante levantamento prévio e agendamento.

Monitoramento

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informou que monitora o aumento do número de casos de mpox, em especial, na capital do estado.

As mais de duas mil doses da vacina fornecidas pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (4), serão destinadas ao município do Rio, que concentra o maior número casos: 207 dos 298 já confirmados entre janeiro e 6 de novembro deste ano, sem registro de óbitos.

Devido ao aumento, a SES-RJ mantém vigilância ativa junto aos municípios e reforça que o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para diagnosticar, tratar e monitorar os casos.

 

 

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