Hospital de Câncer de Pernambuco celebra 81 anos com encontro beneficente no Recife

Evento será realizado dia 10 de novembro, no Instituto Ricardo Brennand; renda será destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pelo hospital

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O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) celebra seus 81 anos com a segunda edição do Encontro Beneficente HCP, marcada para o dia 10 de novembro, a partir das 19h, no Instituto Ricardo Brennand, no Recife. A iniciativa reúne apoiadores, parceiros, empresários e representantes da sociedade pernambucana em uma noite de solidariedade e celebração. Os ingressos estão esgotados.

A primeira edição do evento foi realizada em 2025, em comemoração aos 80 anos da instituição. Neste ano, a programação conta novamente com a participação de parceiros e apoiadores da causa. A organização é conduzida pelas agências Amarelo, de Fernando Amaral, e Inspiração, de Camila e Eduarda Hackel. A noite terá decoração de Robson Chagas, buffet do La Cuisine e apresentação da Produtora Bravo, de Alexandre Lemos.

O encontro tem patrocínio de empresas e instituições como Grupo Parvi, Usina Olho D'água, Grupo Ricardo Brennand, Baterias Moura, Capricche, Veneza Equipamentos, Vidon Advogados, Grupo Raymundo da Fonte, Matos Advogados, Tambaú, Conorte e Instituto QE+.

Contribuição para assistência

A renda arrecadada com a venda das mesas será destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pelo hospital. Instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos, o HCP é responsável por mais de 51% dos atendimentos oncológicos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco e oferece assistência gratuita a milhares de pacientes.

Fundado em 9 de novembro de 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o hospital desenvolve atividades nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e inovação. Ao longo de oito décadas, a instituição consolidou sua atuação no atendimento a pacientes oncológicos no Estado.

Para o presidente da SPCC, Ricardo de Almeida, a celebração também representa uma oportunidade de fortalecer a rede de pessoas e organizações que contribuem para a continuidade do trabalho do hospital.

"Celebrar 81 anos é celebrar uma história construída por muitas mãos, muitos gestos de solidariedade e, sobretudo, por pessoas que acreditam que cuidar da vida é uma missão que merece ser compartilhada", destaca.



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