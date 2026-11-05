Ministério da Saúde autoriza compra de 20 mil doses da vacina contra mpox

Aquisição será feita por meio da Opas para reforçar o estoque estratégico do SUS; Brasil confirmou 665 casos da doença em 2026

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O Ministério da Saúde autorizou a aquisição de até 20 mil doses da vacina contra a mpox por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A medida foi alinhada em reunião realizada nesta quarta-feira (4) e tem como objetivo reforçar o estoque estratégico do imunizante e manter a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, a compra tem caráter preventivo e busca garantir a disponibilidade de vacinas conforme as necessidades identificadas pelo monitoramento epidemiológico e pelas ações de prevenção e controle da doença.

Em 2026, o Brasil confirmou 665 casos de mpox. O número representa uma redução de 94% em relação a 2022, quando foram registradas mais de 10 mil ocorrências no país.

Apesar da queda, a permanência de casos mantém a necessidade de vigilância epidemiológica e de disponibilidade de imunizantes para atender às demandas dos estados.

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