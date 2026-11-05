Ministério da Saúde autoriza compra de 20 mil doses da vacina contra mpox

Aquisição será feita por meio da Opas para reforçar o estoque estratégico do SUS; Brasil confirmou 665 casos da doença em 2026

por JC
Ministério da Saúde autoriza compra de 20 mil doses da vacina contra mpox
Partículas do vírus mpox (rosa) encontradas dentro de uma célula infectada (amarelo), cultivada em laboratório. Imagem capturada no NIAID Integrated Research Facility (IRF) em Fort Detrick, Maryland - NIAID

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O Ministério da Saúde autorizou a aquisição de até 20 mil doses da vacina contra a mpox por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A medida foi alinhada em reunião realizada nesta quarta-feira (4) e tem como objetivo reforçar o estoque estratégico do imunizante e manter a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, a compra tem caráter preventivo e busca garantir a disponibilidade de vacinas conforme as necessidades identificadas pelo monitoramento epidemiológico e pelas ações de prevenção e controle da doença.

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Em 2026, o Brasil confirmou 665 casos de mpox. O número representa uma redução de 94% em relação a 2022, quando foram registradas mais de 10 mil ocorrências no país.

Apesar da queda, a permanência de casos mantém a necessidade de vigilância epidemiológica e de disponibilidade de imunizantes para atender às demandas dos estados.

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