Hospital das Clínicas prevê cerca de 340 atendimentos em mutirão nacional da Rede HU Brasil

O objetivo do mutirão é ampliar o acesso aos serviços assistenciais e reduzir o tempo de espera dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

por JC
Hospital das Clínicas prevê cerca de 340 atendimentos em mutirão nacional da Rede HU Brasil
Hospital das Clínicas prevê cerca de 340 atendimentos em mutirão nacional da Rede HU Brasil - HC-UFPE / Divulgação

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O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), administrado pela HU Brasil, participará, neste sábado (7), da terceira edição de 2026 do mutirão nacional “HU Brasil em Ação”. No Recife, a expectativa é realizar cerca de 340 atendimentos na unidade, entre exames, consultas, cirurgias e procedimentos gerais, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços assistenciais e reduzir o tempo de espera dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre os atendimentos previstos, estão 42 cirurgias e procedimentos cirúrgicos nas áreas de pediatria, ortopedia, ginecologia e cirurgia geral. Na área de diagnóstico, a força-tarefa prevê cerca de 100 exames de imagem, incluindo cintilografias, ultrassonografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, cateterismo cardíaco e broncoscopias. Todos os pacientes já estão previamente agendados por meio da regulação.

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Apenas as consultas serão realizadas sem necessidade de agendamento (porta aberta), com a oferta de cerca de 200 atendimentos durante o Mutirão de Prevenção à Cegueira por Glaucoma, já anunciado na última semana. Os interessados devem se dirigir ao Ambulatório de Oftalmologia, localizado no 6º andar do bloco E.

A ação é destinada exclusivamente a pessoas com mais de 30 anos e histórico familiar de glaucoma. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada. Durante a avaliação, serão realizados exames de fundo de olho e medição da pressão ocular. O HC-UFPE esclarece que a ação não contempla consultas para prescrição de óculos nem atendimento a pacientes com diagnóstico prévio de glaucoma.

Dia E – HU Brasil em Ação

O Dia E integra o projeto HU Brasil em Ação, iniciativa da HU Brasil em parceria com os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS), que busca ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos pelo SUS. A mobilização reúne os 47 hospitais administrados pela estatal em ações simultâneas, fortalecendo a assistência em saúde nas diferentes regiões do país.

Em 2025, foram realizadas três edições nacionais do Dia E – HU Brasil em Ação, que, juntas, somaram quase 100 mil atendimentos. Em 2026, a iniciativa chega à terceira edição. A primeira ocorreu em março, com foco na saúde da mulher, e contabilizou mais de 45 mil atendimentos. A segunda foi realizada em maio, com ênfase na saúde da pessoa idosa, e registrou mais de 52 mil procedimentos.

Além de contribuir para reduzir as filas e o tempo de espera no SUS, a iniciativa envolve residentes e estudantes de graduação, fortalecendo a formação profissional orientada para um cuidado qualificado, humanizado e alinhado às necessidades da população.

Serviço

  • O que: Dia E - HU Brasil em Ação no Recife.
  • Data: 7 de novembro de 2026 (sábado).
  • Local: HC-UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife (PE).
  • Horário: A partir das 8h.
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JC

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