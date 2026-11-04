Hospital Agamenon Magalhães inaugura requalificação no serviço de hemodinâmica

Com investimento de R$ 5,4 milhões, a requalificação inclui uma segunda sala de exames e novo equipamento para procedimentos cardíacos e vasculares

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O governo de Pernambuco inaugurou, nesta quarta-feira (4), a requalificação do serviço de hemodinâmica do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), localizado no Recife.

Com investimento superior a R$ 5,4 milhões, a intervenção amplia a estrutura do setor, com a implantação de uma segunda sala de exames, melhorias nos ambientes assistenciais e a entrega de um novo angiógrafo.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, a nova estrutura busca agilizar a realização de procedimentos e ampliar a assistência aos pacientes.

“Estamos investindo em novas tecnologias, como o angiógrafo, e em uma estrutura adequada para garantir mais rapidez, dignidade e qualidade na assistência aos pacientes, porque, quando se trata de problemas cardíacos, cada segundo importa”, explicou a governadora Raquel Lyra.

Novo angiógrafo amplia capacidade de atendimento

Entre os equipamentos entregues está um novo angiógrafo, tecnologia que permite visualizar os vasos sanguíneos em tempo real e auxilia as equipes médicas durante os procedimentos.

A aquisição integra um investimento de R$ 4,4 milhões em equipamentos médico-hospitalares. O pacote inclui ainda bomba injetora de contraste, polígrafo para serviços de hemodinâmica e sistemas de estabilização e alimentação ininterrupta.

Com a nova estrutura, o hospital também poderá realizar procedimentos de eletrofisiologia, área voltada ao estudo do sistema elétrico do coração, além de intervenções vasculares complexas.

Nova sala de exames

A sala de hemodinâmica que já funcionava no hospital, equipada com sistema de angiografia da Philips, também passou por requalificação. As melhorias incluem renovação de revestimentos, pintura, adequações nas instalações prediais, climatização e implantação de piso condutivo.

Com a implantação do segundo ambiente, os procedimentos poderão ser organizados de acordo com a demanda, com uma sala destinada a cada tipo de atendimento. O espaço utilizado pelos pacientes antes e depois dos procedimentos também foi reformado.

O ambiente recebeu melhorias estruturais e a instalação de réguas assistenciais com dez pontos, ampliando o suporte oferecido pelas equipes de saúde.

