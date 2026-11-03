Mamógrafo Móvel do Recife oferece 2 mil vagas para exames gratuitos em novembro

Não é necessário fazer agendamento prévio; para fazer o exame, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência do Recife

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A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) disponibiliza, durante o mês de novembro, 2 mil vagas para realização de mamografias gratuitas por meio do programa Mamógrafo Móvel. Os exames serão realizados em 25 pontos descentralizados da capital pernambucana, com o objetivo de ampliar o acesso ao rastreamento do câncer de mama.

O atendimento é destinado a mulheres cis e homens trans com idades entre 50 e 74 anos. Não é necessário realizar agendamento prévio. Para fazer o exame, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência do Recife.

Ao todo, serão oferecidas 80 vagas por local, sendo 40 no turno da manhã, das 8h às 12h, e outras 40 à tarde, das 13h às 17h. Além das proximidades de unidades de saúde, os caminhões também estarão em espaços como universidades, clubes, igrejas e locais de ações sociais.

A descentralização dos atendimentos faz parte da estratégia da Secretaria de Saúde para facilitar o acesso aos serviços de prevenção e ampliar as possibilidades de diagnóstico precoce. “Aproximar esse cuidado dos usuários contribui para aumentar as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamentos mais eficazes”, afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula.

A programação completa, com os endereços dos 25 pontos de atendimento, está disponível na lista divulgada pela Secretaria de Saúde.

Como receber o resultado da mamografia?

Após a realização do exame, as pacientes devem retornar à unidade de saúde onde o procedimento foi feito para buscar o resultado. Nos casos em que a mamografia for realizada em um ponto volante, a retirada poderá ser feita na unidade de saúde mais próxima.

O laudo fica pronto em até 30 dias e deve ser apresentado ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento. “Tão importante quanto fazer o exame é levar o laudo ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, possa ser feito o encaminhamento necessário, em tempo oportuno”, orienta Daianny.

Sinais de alerta para o câncer de mama

Além da realização dos exames de rastreamento, é importante observar possíveis alterações nas mamas. Entre os sinais que merecem atenção estão:

Caroço firme, geralmente sem dor;

Vermelhidão na pele;

Textura semelhante à casca de laranja;

Alterações no formato ou na aparência dos mamilos;

Saída de líquido pelos mamilos fora da gravidez ou amamentação;

Inchaço dos linfonodos no pescoço ou nas axilas.

A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, também contribui para a redução do risco da doença.

Pessoas que não estejam na faixa etária indicada para o rastreamento, de 50 a 74 anos, mas apresentem alterações nas mamas ou outras necessidades de avaliação, devem procurar uma unidade de saúde da Atenção Básica. Após consulta, os casos serão avaliados individualmente e, quando necessário, encaminhados para atendimento especializado.



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