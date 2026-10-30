Hospital Ariano Suassuna realiza mutirão de cirurgias mamárias neste sábado (31)

O Hospital Ariano Suassuna ultrapassou 70 cirurgias de mastologia em outubro; dois mutirões, nos dias 24 e 31, somam 15 procedimentos.

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O Hospital Ariano Suassuna, no Recife, realiza dois mutirões de cirurgias mamárias como parte das ações do Outubro Rosa promovidas pela Hapvida. Ao todo, serão 15 procedimentos: cinco foram realizados no último sábado (24) e outros dez estão programados para este sábado (31).

A segunda etapa acontece das 7h às 18h, com a participação de uma equipe de médicos mastologistas dividida em dois turnos. A iniciativa atende pacientes com alterações mamárias que necessitam de intervenção cirúrgica.

Para o diretor médico da Hapvida no Recife, Rafael Carneiro Leão Maia, a iniciativa representa um compromisso da instituição com a assistência integral e a qualidade do atendimento aos pacientes.

"Estamos mobilizando nossa estrutura hospitalar e uma equipe especializada para atender pacientes que precisam desses procedimentos, reforçando nosso compromisso com a saúde da mulher. O cuidado não deve se limitar a um mês de campanha, mas fazer parte de uma assistência contínua, que prioriza a prevenção, o diagnóstico e o tratamento no momento adequado”, destaca.

Além dos procedimentos dos mutirões, o Hospital Ariano Suassuna ultrapassou a marca de 70 cirurgias de mastologia em outubro de 2026. O número representa um crescimento superior a 40% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram registrados 49 procedimentos.

Entre janeiro e 30 de outubro deste ano, a unidade hospitalar realizou 443 cirurgias de mastologia, o equivalente a aproximadamente 86,5% de todos os procedimentos registrados ao longo de 2025, quando foram contabilizadas 512 cirurgias.

Diagnóstico precoce do câncer de mama

A mobilização também reforça a importância do acompanhamento médico e da realização de exames para identificar precocemente possíveis alterações nas mamas.

A mastologista Lívia Melo destaca que a mamografia é fundamental para detectar o câncer de mama antes mesmo do aparecimento de sintomas.

“A mamografia é o principal exame para detectar o câncer de mama precocemente. E o mais importante: não é preciso sentir dor, ter um caroço ou qualquer outro sintoma para fazer o exame! A ideia é justamente descobrir possíveis alterações antes que elas causem sintomas, aumentando as chances de cura”, explica.

A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. Já o Ministério da Saúde orienta, no rastreamento populacional pelo SUS, a realização do exame a cada dois anos para mulheres entre 50 e 74 anos.

Mulheres a partir dos 40 anos também podem ter acesso à mamografia na rede pública, mediante orientação de um profissional de saúde.

Entre os sinais que exigem investigação médica estão nódulos, retrações na pele ou no mamilo e alterações no formato das mamas.