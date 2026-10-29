Paralisia do sono, pesadelos e terror noturno: entenda o que acontece durante as noites mal dormidas

Sensação de presença, vultos e pressão no peito estão entre relatos comuns; especialista explica o que ocorre no cérebro e quando buscar ajuda médica

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Acordar consciente, perceber o ambiente ao redor e, ainda assim, não conseguir movimentar o corpo ou falar. Para algumas pessoas, a experiência de ter uma paralisia do sono vem acompanhada da sensação de que há alguém no quarto, de vultos ou de uma pressão no peito.

Apesar de assustadoras, essas manifestações podem estar relacionadas à paralisia do sono, fenômeno que ocorre durante a transição entre o sono e a vigília.

O tema ganha espaço no Halloween, quando histórias de terror exploram experiências que parecem sobrenaturais. No entanto, a paralisia do sono tem uma explicação fisiológica e, embora possa provocar medo intenso, geralmente dura de alguns segundos a poucos minutos e termina espontaneamente.

Segundo o cardiologista e médico do sono Rodrigo Pedrosa, o fenômeno ocorre quando a pessoa recupera a consciência ao adormecer ou despertar, mas permanece temporariamente incapaz de se movimentar. Isso acontece porque o cérebro começa a perceber o ambiente enquanto o corpo ainda está sob o efeito da atonia muscular característica do sono REM (Rapid Eye Movement ou movimento rápido dos olhos), fase em que os sonhos costumam ser mais vívidos.

“Na paralisia do sono, ocorre uma espécie de desencontro entre o despertar da consciência e o desligamento da atonia muscular característica do sono REM”, explica o especialista.

Por que algumas pessoas veem vultos ou sentem uma presença no quarto?

Durante um episódio de paralisia do sono, algumas pessoas relatam enxergar sombras, sentir que alguém está se aproximando ou ter a impressão de que estão sendo pressionadas contra a cama. Embora essas experiências possam parecer reais, elas podem ser explicadas pela sobreposição de elementos dos sonhos com a percepção do ambiente durante a transição entre o sono e a vigília.

“Essas sensações são vividas como muito reais, mas podem ser explicadas pela sobreposição de elementos do sonho com a percepção do ambiente durante a transição entre sono e vigília”, afirma Pedrosa.

Outra manifestação relatada é a sensação de pressão no peito ou dificuldade para respirar. De acordo com o médico, durante o sono REM ocorre uma redução importante da atividade dos músculos esqueléticos, enquanto o diafragma continua funcionando. A combinação entre a imobilidade temporária, a percepção alterada e o medo intenso pode contribuir para a sensação de sufocamento.

O especialista ressalta, porém, que a falta de ar persistente ou que acontece fora desses episódios não deve ser automaticamente atribuída à paralisia do sono.

Paralisia do sono, pesadelos e terror noturno: qual é a diferença?

Apesar de poderem provocar medo intenso, os três fenômenos apresentam características distintas. A paralisia do sono é marcada pela consciência preservada e pela incapacidade temporária de movimentar o corpo. Já o pesadelo é um sonho angustiante que geralmente ocorre durante o sono REM e do qual a pessoa costuma despertar lembrando do conteúdo.

O terror noturno, por sua vez, envolve um despertar parcial durante o sono profundo não REM. A pessoa pode gritar, sentar na cama, suar e apresentar respiração acelerada, além de ficar com o coração acelerado. Mesmo parecendo acordada, pode não reconhecer quem está ao redor e geralmente tem pouca ou nenhuma lembrança do episódio na manhã seguinte.

“Uma maneira prática de diferenciá-los é observar o estado da pessoa após o evento: na paralisia do sono, ela está consciente, mas não consegue se movimentar; no pesadelo, desperta e recorda o sonho; no terror noturno, apresenta uma reação intensa enquanto ainda está parcialmente dormindo”, explica o médico.

O que pode desencadear os episódios?

A privação de sono é um dos fatores que podem favorecer a paralisia do sono, os pesadelos e o terror noturno. Dormir menos do que o necessário, manter horários irregulares ou acumular noites mal dormidas pode desorganizar a arquitetura do sono e aumentar a ocorrência desses episódios.

Outros fatores incluem estresse emocional, ansiedade, experiências traumáticas, trabalho em turnos, mudanças frequentes nos horários de descanso e consumo de álcool ou cafeína próximo ao horário de dormir. Alguns medicamentos e distúrbios que fragmentam o sono, como a apneia obstrutiva do sono, também podem contribuir.

A apneia merece atenção porque provoca interrupções repetidas da respiração e despertares ao longo da noite. Em algumas pessoas, a condição pode estar associada a sonhos angustiantes e despertares acompanhados de palpitações ou sensação de sufocamento.

Coração acelerado durante o sono é motivo de preocupação?

Acordar com o coração acelerado, suar ou perceber mudanças na respiração depois de um pesadelo pode ser uma resposta fisiológica ao medo. Segundo Pedrosa, quando o cérebro interpreta uma situação como ameaçadora, mesmo que ela ocorra durante um sonho, pode ativar o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga.

Esse mecanismo envolve a liberação de substâncias como a adrenalina, que podem aumentar temporariamente a frequência cardíaca, estimular a sudorese e modificar o padrão respiratório.

Um susto intenso também pode provocar uma elevação transitória da pressão arterial. Em pessoas saudáveis, essas alterações geralmente são breves e não provocam consequências importantes. Entretanto, quem tem hipertensão não controlada, doença coronariana, insuficiência cardíaca ou determinadas arritmias deve ter atenção especial a sintomas cardiovasculares relevantes.

O médico destaca que uma elevação passageira da pressão após um susto não significa, por si só, que houve dano cardiovascular. Da mesma forma, um pesadelo isolado não provoca necessariamente um evento cardíaco.

Quando procurar ajuda médica?

Embora episódios ocasionais possam acontecer, a frequência, a intensidade e o impacto na rotina ajudam a identificar quando é necessário investigar a situação. A avaliação de um médico do sono é indicada, por exemplo, quando a paralisia ocorre repetidamente, provoca medo de dormir ou prejudica as atividades durante o dia.

Pesadelos recorrentes que comprometem a qualidade de vida, episódios de terror noturno frequentes ou com risco de lesões e movimentos vigorosos durante os sonhos também merecem atenção. Ronco intenso, pausas respiratórias observadas por outra pessoa, engasgos durante a noite e sonolência excessiva durante o dia podem indicar apneia obstrutiva do sono.

Sintomas como dor no peito, falta de ar intensa, desmaio ou palpitações persistentes não devem ser atribuídos automaticamente à paralisia do sono ou a um pesadelo. Nesses casos, é importante procurar atendimento médico, especialmente quando as manifestações são intensas ou não desaparecem.

Como prevenir a paralisia do sono?

A prevenção começa com hábitos que favorecem a regularidade e a qualidade do descanso. Para a maioria dos adultos, a recomendação é dormir de sete a nove horas por noite, mantendo horários semelhantes para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana.

Também é importante evitar a privação de sono, reduzir o consumo de álcool e cafeína à noite e adotar estratégias para controlar o estresse. Atividade física regular, técnicas de relaxamento e acompanhamento psicológico, quando necessário, podem contribuir para melhorar o descanso.

Pessoas que apresentam ronco intenso, pausas respiratórias ou despertares frequentes com sensação de sufocamento devem procurar avaliação médica. Medicamentos que possam interferir no sono também devem ser revisados com um profissional, sem interrupção por conta própria.

Embora a paralisia do sono possa provocar experiências assustadoras, compreender o que acontece no organismo ajuda a lidar com o episódio com mais tranquilidade. Identificar os fatores associados e reconhecer os sinais de alerta são passos importantes para preservar a qualidade do sono e a saúde.



Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio