Dia Mundial do AVC: boca torta, fala embolada e fraqueza súbita podem indicar a doença

Data reforça a importância de reconhecer os sintomas e buscar atendimento médico imediato para reduzir o risco de sequelas permanentes

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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma emergência médica em que o tempo entre o início dos sintomas e o atendimento hospitalar pode influenciar diretamente a recuperação do paciente. Boca torta, fala embolada e fraqueza em um dos lados do corpo estão entre os principais sinais de alerta e exigem busca imediata por assistência médica.

Nesta quinta-feira (29), Dia Mundial de Combate ao AVC, especialistas reforçam a importância de reconhecer os sintomas e agir rapidamente para reduzir o risco de sequelas permanentes.

Em Pernambuco, mais de 16,8 mil pessoas morreram em decorrência da doença entre 2020 e 2024, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). No Brasil, o AVC é a segunda principal causa de morte, de acordo com o Ministério da Saúde.

A neurologista Ana Dolores Nascimento, que coordena a unidade de AVC no Hospital da Restauração (HR), no Recife, explica que os sintomas costumam aparecer de maneira repentina. Por isso, identificar alterações neurológicas súbitas é fundamental para que o paciente receba atendimento o mais rápido possível.

Quais são os principais sintomas de AVC?

Entre os sinais mais comuns estão a assimetria facial, quando um dos lados da boca fica torto, a dificuldade para falar e a perda de força em um dos lados do corpo. A médica também chama a atenção para a perda súbita da visão e a tontura de início repentino, que podem indicar a ocorrência de um AVC.

“Os três principais sintomas são a boca torta, a fala embolada e a fraqueza de um lado do corpo”, explica Ana Dolores.

Diante de uma suspeita, uma forma de observar os sinais é pedir para a pessoa sorrir, levantar os braços ou falar uma frase simples. Dificuldade para realizar qualquer uma dessas ações pode indicar uma emergência.

No entanto, não é necessário que todos os sintomas apareçam ao mesmo tempo. A presença de um sinal súbito já é motivo para procurar atendimento médico imediatamente.

O que fazer ao suspeitar de um AVC?

A orientação é levar a pessoa rapidamente a um serviço de emergência. Não se deve esperar para verificar se os sintomas desaparecem, tentar tratar o quadro em casa ou administrar medicamentos por conta própria.

A neurologista alerta especialmente para o uso de ácido acetilsalicílico (AAS), conhecido popularmente como aspirina, e de medicamentos para baixar a pressão arterial sem orientação médica. Como o AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico, uma conduta inadequada pode agravar o quadro.

“O AAS pode piorar o AVC hemorrágico”, alerta a médica.

Também não é recomendado tentar aliviar os sintomas com receitas caseiras, como o consumo de cerveja preta, ou deixar a pessoa dormir na expectativa de que ela melhore.

O mais importante é procurar assistência médica imediatamente. Ao identificar os sinais, a população também pode acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Por que cada minuto faz diferença?

O AVC pode provocar lesões cerebrais em pouco tempo. Segundo Ana Dolores, a cada minuto sem tratamento, cerca de um milhão de neurônios morrem.

A demora pode reduzir as possibilidades de recuperação e aumentar o risco de sequelas, como dificuldades para falar, caminhar e realizar atividades cotidianas.

“Às vezes, a diferença entre o paciente que chega com uma hora no hospital e aquele que chega com cinco ou seis horas do evento é ele não voltar a falar, ele não voltar a andar, porque o medicamento já não vai fazer o mesmo efeito”, explica.

O atendimento hospitalar permite identificar o tipo de AVC e avaliar quais tratamentos são indicados para cada paciente. No caso do AVC isquêmico, por exemplo, existem terapias destinadas a restabelecer a circulação sanguínea em pacientes que atendam aos critérios médicos. A indicação depende de fatores como o tempo transcorrido desde o início dos sintomas, os resultados dos exames e as condições clínicas.

Qual é a diferença entre o AVC isquêmico e o hemorrágico?

O AVC pode ser classificado em dois tipos principais, de acordo com o mecanismo que provoca a lesão cerebral.

O AVC isquêmico acontece quando um vaso sanguíneo é obstruído, impedindo que o sangue chegue adequadamente a uma região do cérebro. É o tipo mais frequente e corresponde a aproximadamente 80% dos casos, segundo a neurologista.

Já o AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando sangramento no cérebro. Esse tipo representa cerca de 20% dos casos.

Apesar das diferenças, não é possível afirmar que um dos tipos seja sempre mais grave que o outro. A gravidade depende de fatores como a extensão da lesão e a região cerebral afetada.

“Vai depender muito do tamanho ou da área do cérebro que esse AVC acontece”, explica Ana Dolores.

Jovens também podem sofrer AVC?

Embora o risco aumente com a idade, o AVC não atinge exclusivamente pessoas idosas. Crianças e adultos jovens também podem apresentar a doença, inclusive sem um diagnóstico prévio de condições que aumentam o risco cardiovascular.

Segundo a neurologista, algumas ocorrências estão relacionadas a fatores hereditários e traumas. Entre os jovens, a dissecção arterial, caracterizada por uma lesão na parede de uma artéria, também pode estar associada à ocorrência de AVC.

A médica destaca ainda o aumento da preocupação com fatores de risco que podem ser prevenidos ou controlados, como hipertensão arterial, obesidade e sedentarismo.

Por isso, manter o acompanhamento médico e investigar alterações de saúde é importante mesmo para quem não tem histórico conhecido da doença.

Sintomas que desaparecem também exigem atendimento

O desaparecimento espontâneo dos sintomas não significa que o risco passou. A neurologista alerta para o ataque isquêmico transitório (AIT), episódio em que os sinais neurológicos são temporários, mas podem indicar um risco aumentado de AVC.

Segundo Ana Dolores, algumas pessoas apresentam alterações como fraqueza em um dos lados do corpo ou dificuldade para falar, melhoram e acabam não procurando atendimento. No entanto, esses episódios podem anteceder um AVC.

Por isso, mesmo que a pessoa volte a se sentir bem, é necessário procurar um serviço de saúde para avaliação, investigação dos fatores de risco e definição de medidas preventivas.

Como prevenir o AVC?

A prevenção depende principalmente do controle dos fatores de risco modificáveis. Entre os principais estão hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, obesidade e doenças cardíacas.

A fibrilação atrial, um tipo de arritmia, merece atenção especial por estar associada ao aumento do risco de AVC.

A médica também ressalta que a idade e outros fatores individuais podem influenciar a probabilidade de desenvolver a doença, mas uma parcela importante do risco está relacionada a condições que podem ser controladas.

Entre as medidas preventivas estão:

Acompanhar e controlar a pressão arterial;

Manter o diabetes sob controle;

Praticar atividades físicas regularmente;

Adotar uma alimentação equilibrada;

Evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool;

Investigar e tratar doenças cardíacas;

Realizar consultas e exames conforme a orientação médica.

O acompanhamento é importante mesmo na ausência de sintomas, já que condições como a hipertensão podem permanecer sem sinais perceptíveis durante muito tempo.

Mitos sobre o AVC podem atrasar o socorro

A ideia de esperar para ver se os sintomas desaparecem está entre os comportamentos que mais preocupam a neurologista. A tentativa de dormir, tomar medicamentos por conta própria ou recorrer a receitas caseiras pode atrasar a chegada ao hospital e comprometer as possibilidades de tratamento.

A médica reforça que não se deve esperar uma melhora espontânea nem tentar determinar em casa qual tipo de AVC está acontecendo.

A orientação é reconhecer os sinais, buscar assistência de emergência e informar, sempre que possível, o horário em que os sintomas começaram.

“Cada minuto conta. Cada minuto que o paciente passa sem tratamento pode ser uma sequela definitiva dele”, alerta Ana Dolores.

Em caso de boca torta, fala embolada, fraqueza súbita em um dos lados do corpo ou outra alteração neurológica repentina, a recomendação é procurar atendimento imediatamente.



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