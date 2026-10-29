Alepe abre agendamento para mutirão de saúde e cidadania "Juntos nos Cuidamos" com 24 mil atendimentos gratuitos

Campanha na Rua da União une o Outubro Rosa e Novembro Azul para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde

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Pelo quarto ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza neste mês de novembro o projeto “Juntos Nos Cuidamos”, ação gratuita de consultas médicas, exames e serviços de cidadania oferecidos gratuitamente à população.

A iniciativa faz alusão às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul e tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce, incentivando o cuidado integral com a saúde. Para esta edição, a expectativa é de aproximadamente 24 mil procedimentos, sendo 80% deles na área da saúde. Em 2025, a campanha registrou recorde de 19.288 atendimentos.

O agendamento é obrigatório para os serviços de saúde e começa nesta terça-feira (03/11) exclusivamente pelos telefones (81) 3183-2443, 3183-2242, 3183-2035 e 3183-2130. A Central de Atendimentos da Alepe funciona de segunda a quinta, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e às sextas, das 8h às 13h.

Cada pessoa pode agendar até dois procedimentos (duas consultas, dois exames ou uma consulta e um exame) para si ou para filhos menores de idade. As pessoas agendadas serão atendidas por ordem de chegada entre os dias 16 e 27 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Rua da União, número 397, bairro da Boa Vista, sede da Alepe.

A estrutura de atendimento se estenderá em pontos complementares na Travessa Correia Neto, no Edifício Miguel Arraes e no hall da Biblioteca da Assembleia. Não haverá atendimento nos fins de semana e no feriado de 20 de novembro.

Serviços oferecidos

Com agendamento prévio, serão ofertadas consultas em ginecologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, clínica médica, otorrinolaringologia e nutrição. Para exames, haverá oferta de ultrassonografias (abdominal, endovaginal, tireoide, mama e próstata), mamografia, eletrocardiograma e citologia. Para a realização da ultrassonografia do abdômen é necessário jejum de 12 horas.

Em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Alepe oferecerá serviços como avaliações nefrológica e antropométrica (processo de medição do corpo para entender a saúde física); exames do pé diabético e de retinopatia diabética; testes de urina e glicose; ambulatório de feridas e atividades socioeducativas.

Na área de saúde bucal será oferecido atendimento odontológico e em oftalmologia haverá triagem de catarata em parceria com a Fundação Altino Ventura.

Junto com a Secretaria de Saúde do Recife, serão disponibilizadas auriculoterapia (técnica terapêutica que consiste na estimulação de pontos específicos na orelha para aliviar dores e tratar problemas físicos e emocionais); vacinação e distribuição de preservativos e teste rápido.

O ‘Juntos nos Cuidamos’ contará também com serviços de cidadania como emissão de RG, plantão jurídico (Unifafire), atendimentos da Neoenergia e Banco do Nordeste, Correios, Detran-PE, TJPE (divórcio e união estável), além de serviços de beleza, educação física, psicologia, fisioterapia e outros oferecidos por entidades parceiras.

Resultados

A maior parte dos resultados dos exames será entregue na hora. As exceções são os de mamografia e citologia, que deverão ser retirados no Centro Médico da Alepe, localizado na Rua das Fronteiras, 83, Boa Vista, Recife/PE; e o RG, que será entregue na Superintendência de Inteligência (Suint), no Anexo I da Alepe, 2º andar, na Rua da União, 439, Boa Vista, Recife/PE.

Responsabilidade social



Realizado há quatro anos, o programa ‘O Juntos nos Cuidamos’ faz parte do ‘Alepe Cuida’ e se tornou uma ação permanente pela Resolução nº 2.169/2024. O projeto se consolidou como uma das maiores ações de responsabilidade social do Legislativo pernambucano.

São parceiros da Alepe na ação: Banco do Nordeste, Neoenergia, Compesa, Detran-PE, TJPE, Defensoria Pública do Estado, Prefeitura do Recife, Correios, Senac, UNIFAFIRE, UNINASSAU, entre outros.

Serviço

Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul: ‘Juntos nos Cuidamos’

Data: 16 a 27 de novembro das 9h às 12h e 13h às 16h. Não haverá atendimento nos fins de semana e no feriado de 20/11

Onde: Rua da União, em frente à sede da Alepe – Boa Vista – Recife/PE

Agendamento: Nesta terça-feira (03/11) pelos fones (81) 3183-2443, 3183-2242, 3183-2035 e 3183-2130 de segunda a quinta, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e às sextas, das 8h às 13h

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