Olinda amplia vacinação contra a gripe para pessoas de todas as idades
Imunização estará disponível a partir desta quarta-feira (28), sem agendamento, nas unidades de saúde e no posto do Shopping Patteo
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A vacinação contra a gripe será ampliada para pessoas de todas as idades em Olinda, a partir desta quarta-feira (28). Até então, a campanha era direcionada aos grupos prioritários.
As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades de saúde e policlínicas do município. A imunização também será oferecida no posto de vacinação do Shopping Patteo, em Casa Caiada, das 9h às 16h, nos mesmos dias.
Como receber a vacina?
Não é necessário agendamento para receber a vacina. Os interessados devem comparecer a um dos locais de atendimento com o CPF e/ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS).
Iniciada em março de 2026, a campanha nacional de vacinação contra a influenza busca reduzir os casos graves da doença e prevenir complicações, como pneumonia e insuficiência respiratória, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.