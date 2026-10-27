IMIP alerta para importância do reconhecimento rápido dos sinais de AVC

Dia Mundial de Combate ao AVC, celebrado nesta quinta-feira, reforça a importância do atendimento imediato e da reabilitação para reduzir sequelas

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O reconhecimento rápido dos sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) é fundamental para reduzir o risco de sequelas graves e salvar vidas. A condição está entre as principais causas de morte e incapacidade no mundo. Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao AVC, celebrado nesta quinta-feira (29), profissionais do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) alertam para a importância de identificar os sinais e buscar atendimento médico imediatamente.

Entre os sintomas estão dificuldade para falar, confusão mental, perda de força em um dos lados do corpo, alterações na visão, perda de equilíbrio e dor de cabeça súbita. O tempo de resposta é decisivo para preservar as funções motoras e cognitivas dos pacientes.

Após o atendimento de emergência, a reabilitação é uma etapa importante para recuperar capacidades comprometidas pelo AVC.

“A reabilitação especializada é o pilar que devolve a autonomia, a funcionalidade e a qualidade de vida a quem sofreu a lesão cerebral”, destaca Marcela Santos, coordenadora do Centro de Reabilitação Motora do IMIP.

IMIP pesquisa telerreabilitação para pacientes com AVC

Por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS), o IMIP desenvolve um estudo científico que compara os resultados da reabilitação presencial, realizada na instituição, com os da telerreabilitação. Na modalidade remota, os pacientes recebem atendimento especializado em casa, por videochamadas em tempo real conduzidas por terapeutas.

O programa reúne três áreas de atendimento: fisioterapia, voltada ao desempenho físico e funcional; terapia ocupacional, com foco na independência nas atividades diárias; e fonoaudiologia, direcionada à recuperação da alimentação, da deglutição e da comunicação oral. O acompanhamento é personalizado, com o objetivo de contribuir para a recuperação e a reintegração social dos pacientes.

Adultos que sofreram um ou mais episódios de AVC e buscam reabilitação especializada podem se inscrever para participar do estudo. O contato pode ser feito pelo telefone (81) 3049-7649 ou pelo formulário disponível no site https://imip-sistemas.org.br/sistemas/aplic/coletor_pronas/



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