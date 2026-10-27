Fé pode ajudar na saúde mental? Padre Marcelo Rossi leva debate entre espiritualidade e psiquiatria a congresso em São Paulo

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Painel tem sacerdote e psiquiatras para debater como integrar espiritualidade do paciente no tratamento, apoio comunitário e diferenciação de sintomas

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A fé faz parte da vida de milhões de brasileiros e, para muitas pessoas, representa uma fonte de esperança diante de momentos difíceis. Mas como compreender a relação entre espiritualidade e saúde mental? Quando uma experiência religiosa contribui para o bem-estar emocional e em que situações é necessário investigar possíveis sinais de um transtorno psíquico?

Essas são algumas das questões que estarão em pauta no 43º Congresso Brasileiro de Psiquiatria (CBP 2026), que começa nesta quarta-feira (28), no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. O Jornal do Commercio fará a cobertura do evento, que termina no sábado (31).

Entre os destaques da programação, está uma conversa com o padre Marcelo Rossi, marcada para quinta-feira, 29 de outubro, das 15h às 16h. Em formato de talk show, o encontro será conduzido pelos médicos Fábio Silva e Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

A proposta é discutir como religião, espiritualidade e psiquiatria podem dialogar de maneira ética, com respeito a crenças individuais, sem abrir mão dos critérios clínicos necessários para o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais.

Ao colocar fé e ciência na mesma mesa, a programação propõe uma reflexão que ultrapassa o universo religioso: compreender o sofrimento humano exige considerar não apenas os sintomas, mas também a história, os vínculos, os valores e as fontes de apoio de cada pessoa.

A mensagem central é que espiritualidade e tratamento profissional não precisam ser caminhos opostos. Quando conduzido com responsabilidade, respeito e embasamento clínico, o diálogo entre essas dimensões pode ajudar a tornar o cuidado em saúde mental mais atento à realidade de cada paciente.

Entre a fé e o cuidado com a mente

A discussão ganha relevância em um país onde a religiosidade ocupa espaço significativo na vida cotidiana. Segundo um levantamento nacional realizado em 2026 pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), em parceria com a Quaest Pesquisa, apontou que 98% dos brasileiros afirmaram ter fé e acreditar em Deus, enquanto 86% disseram seguir uma religião formal.

Artigos publicados na revista Debates em Psiquiatria associavam essa vasta maioria da população a outros números contundentes já em 2012. Naquela época, 61% relacionavam a religiosidade a menos depressão, e 75% a menos comportamento suicida. Segundo esses estudos, a espiritualidade atuava como um fator relevante de proteção à saúde.

Não à toa, o ano seguinte da publicação foi marcado por outra constatação: 87% dos pacientes sob acompanhamento médico desejavam que a espiritualidade fizesse parte das consultas. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a abordagem da fé como uma dimensão vital para a qualidade de vida e um auxílio no manejo do estresse e na prevenção de vícios.

Esses números reforçam o interesse em compreender a influência da espiritualidade sobre a saúde emocional. A relação, porém, exige cautela: a fé pode oferecer sentido para a vida, esperança, vínculos sociais e apoio em momentos de crise, mas seus efeitos variam de pessoa para pessoa.

A religiosidade não substitui a avaliação profissional nem mesmo um tratamento médico, e a associação entre crença e bem-estar não significa, por si só, que uma seja a causa direta do outro.

A experiência de padre Marcelo Rossi com a depressão

A participação do sacerdote também chama a atenção pela trajetória pessoal. Padre Marcelo Rossi já falou publicamente sobre a experiência com a depressão, episódio que contribuiu para ampliar a atuação na conscientização sobre o sofrimento psíquico e o combate à psicofobia (expressão utilizada para designar o preconceito e a discriminação contra pessoas com transtornos mentais).

Ao abordar o tema em obras e projetos, o religioso passou a integrar o debate público sobre saúde emocional, acolhimento e a importância de buscar ajuda especializada.

A presença do padre Marcelo no congresso abre espaço para discutir uma questão importante: como a fé pode fazer parte da rede de apoio de alguém que enfrenta sofrimento psicológico, sem que isso represente uma barreira ao diagnóstico ou ao tratamento adequado?

Para os profissionais de saúde mental, compreender as crenças e os valores de cada paciente pode contribuir para uma abordagem mais individualizada e acolhedora.

Quando o próprio paciente considera a espiritualidade importante para a vida, esse aspecto pode ser levado em conta no planejamento terapêutico, desde que haja respeito à autonomia, às escolhas e às necessidades clínicas de cada pessoa.

Como diferenciar uma vivência espiritual de um transtorno mental?

Um dos pontos centrais do debate será a diferenciação entre experiências espirituais consideradas saudáveis dentro de determinado contexto religioso e manifestações que podem indicar a presença de um transtorno mental.

A distinção nem sempre é simples. Crenças e práticas religiosas variam entre culturas, comunidades e indivíduos. Por isso, uma experiência espiritual não deve ser classificada como doença apenas por ser incomum ou diferente da visão de mundo de outra pessoa.

A avaliação clínica considera o conjunto de sinais e sintomas, duração, intensidade do sofrimento, impacto na rotina, capacidade de manter relações e realizar atividades cotidianas. Também é importante compreender o contexto cultural e religioso em que a experiência ocorre.

O objetivo não é opor fé e ciência, mas estabelecer critérios que permitam acolher a dimensão espiritual do paciente sem negligenciar sinais de adoecimento. Da mesma forma, buscar atendimento psiquiátrico ou psicológico não precisa significar abandonar as próprias crenças.

Outros debates

Além da entrevista com padre Marcelo Rossi, o CBP 2026 terá painéis dedicados à psicoterapia, à neurociência da transcendência e à influência da espiritualidade nos diferentes níveis de atenção à saúde mental.

O congresso será realizado de 28 a 31 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, com discussões sobre práticas clínicas, pesquisas e abordagens contemporâneas da psiquiatria.