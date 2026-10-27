Cinthya Leite é reconhecida no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2026

Jornalista é reconhecida pela sexta vez na premiação, que destaca profissionais dedicados à divulgação de informações sobre saúde, ciência e bem-estar

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A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, foi reconhecida entre os +Admirados do Ano no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2026. Esta é a sexta vez que ela recebe o reconhecimento na premiação, que valoriza profissionais e veículos de comunicação que se destacam na divulgação de informações sobre saúde, ciência e bem-estar.

Em publicação nas redes sociais, Cinthya celebrou a conquista e destacou a missão de transformar evidências científicas em informação acessível ao público. A jornalista também agradeceu às pessoas que acompanham seu trabalho e participaram da votação.

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Organizado pelo Jornalistas&Cia e pelo Portal dos Jornalistas, com iniciativa do Einstein Hospital Israelita, o prêmio homenageia 36 jornalistas em diferentes categorias, incluindo Geral, Regional, Colunista e Jornalista Especializado em Ciência.

Segundo a organização, as mulheres representaram 83% dos profissionais reconhecidos nesta edição, com 30 das 36 indicações.

A cerimônia de premiação será realizada em 17 de novembro, em São Paulo. Durante o evento, serão anunciados os TOP 5 +Admirados Jornalistas do Ano e os primeiros colocados das 14 categorias.

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