Isenção do imposto de renda por doença grave ainda é desconhecida por muitos aposentados

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Benefício previsto em lei pode aliviar orçamento de pacientes em tratamentos de saúde; restituição pode ser solicitada, com respeito a prazo legal

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Milhares de aposentados, pensionistas e militares da reserva podem ter direito à isenção do imposto de renda da pessoa física (IRPF) em razão de condições graves de saúde, mas desconhecem o benefício previsto na legislação brasileira. Para quem enfrenta despesas com medicamentos, consultas e tratamentos contínuos, a medida pode representar um alívio financeiro importante.

A isenção está prevista na Lei Federal nº 7.713/1988 e contempla determinadas doenças, desde que atendidos os requisitos legais. O benefício, porém, não se estende a todos os rendimentos do contribuinte: em regra, alcança os valores recebidos de aposentadoria, pensão ou reforma, inclusive em situações específicas previstas na legislação.

Segundo a advogada Ana Cristina Coutinho, especialista em direito previdenciário, a falta de informação ainda é um dos principais obstáculos para que os beneficiários busquem esse direito.

"É a falta de conhecimento sobre os próprios direitos. Muitas pessoas chegam ao escritório sem saber que podem ter direito à isenção", relata Ana Cristina.

Em meio aos desafios impostos por uma condição grave de saúde, conhecer os direitos previstos em lei pode ajudar a reduzir despesas e preservar recursos para o cuidado com a saúde. A informação, nesse contexto, também é uma ferramenta de proteção financeira.

"Apesar de a lei existir há quase quatro décadas, o benefício ainda é pouco difundido", destaca a advogada Ana Cristina Coutinho, especialista em direito previdenciário - JAILTON JR./JC IMAGEM

Desconhecimento pode gerar prejuízo financeiro

A especialista conta que já acompanhou casos de pessoas que permaneceram pagando o imposto por anos, mesmo após o diagnóstico de uma doença contemplada pela legislação.

Em um dos episódios relatados pela advogada, uma idosa com paralisia irreversível e incapacitante continuou pagando imposto de renda mensalmente durante 11 anos. Apesar de preencher, segundo a avaliação apresentada pela profissional, os requisitos para a isenção, a contribuinte não havia solicitado o benefício.

Como a recuperação dos valores pagos indevidamente está sujeita, em regra, ao prazo de cinco anos, parte do montante não pôde ser recuperada.

Em outro caso, uma defensora pública aposentada, diagnosticada com doença de Parkinson havia oito anos, conseguiu obter a restituição dos valores referentes aos últimos cinco anos de duas aposentadorias, segundo a advogada. O resultado representou um acréscimo líquido de R$ 18 mil mensais em sua renda.

"Foi um impacto financeiro muito significativo, que permitiu, inclusive, ajudar a custear um tratamento do próprio filho", afirma Ana Cristina.

Os exemplos mostram como a informação sobre os direitos tributários pode fazer diferença no planejamento financeiro de pessoas que convivem com doenças graves.

Quais doenças podem dar direito à isenção?

A legislação prevê a isenção para pessoas diagnosticadas com determinadas condições graves de saúde. Entre elas, estão:

Câncer

Alienação mental

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Paralisia irreversível e incapacitante

Nefropatia grave

Hepatopatia grave

Cardiopatia grave

Cegueira

Aids

A lista legal inclui outras enfermidades, e o enquadramento depende das condições previstas na legislação e das particularidades de cada caso.

Um ponto importante é que a isenção não exige necessariamente que o paciente esteja em estágio terminal ou apresente incapacidade para todas as atividades cotidianas. O que deve ser verificado é se a doença se enquadra nas hipóteses legais e se os demais requisitos para a concessão do benefício estão preenchidos.

Também é importante observar que o diagnóstico, por si só, não significa que todos os rendimentos da pessoa estarão isentos. A regra se aplica aos rendimentos abrangidos pela legislação, e não em geral a salários de quem continua trabalhando ou a outras fontes de renda.

Documentação médica exige atenção

O pedido de isenção precisa ser formalizado junto ao órgão responsável pelo pagamento do benefício ou, conforme o caso, pela via judicial. A documentação médica é um dos elementos centrais da análise.

Laudos, exames e prontuários podem ajudar a demonstrar o diagnóstico e a data em que a condição de saúde foi identificada. Por isso, é importante que os documentos sejam claros, detalhados e coerentes com o quadro clínico do paciente.

A advogada Ana Cristina Coutinho recomenda atenção especial à descrição médica da enfermidade e ao histórico da doença. "A documentação deve registrar, sempre que possível, informações sobre o diagnóstico, a evolução clínica e a data de início da condição", explica.

Esse histórico, de acordo com a advogada, também pode ser relevante para definir a partir de quando a isenção seria devida e avaliar a possibilidade de restituição de valores recolhidos anteriormente.

A terminologia utilizada nos documentos deve refletir a condição efetivamente diagnosticada pelo médico. Não se trata, segundo a especialista, de inserir expressões específicas apenas para obter o benefício, mas de garantir que o relatório descreva de maneira precisa o quadro clínico e permita sua análise à luz da lei.

Segundo explica Ana Cristina, entre os erros mais comuns que levam à negativa, estão falhas na documentação, ausência de laudos completos ou inconsistências na comprovação da data de início da doença. "Outro erro frequente é a falta de orientação adequada, que pode levar à concessão da isenção apenas a partir do pedido, sem retroação", frisa.



É obrigatório apresentar laudo médico oficial?

Uma dúvida frequente diz respeito à necessidade de apresentar laudo emitido por serviço médico oficial.

De acordo com a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a apresentação de laudo médico oficial não é indispensável para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Na prática, relatórios do médico assistente, exames e prontuários particulares podem ser considerados na avaliação judicial. Isso não significa, entretanto, que qualquer documento garanta a concessão automática do benefício. A suficiência das provas depende da análise do caso concreto, e os procedimentos administrativos podem ter exigências próprias.

Como solicitar a restituição?

Quem pagou imposto de renda sobre rendimentos que deveriam estar isentos pode avaliar a possibilidade de pedir a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Em regra, o prazo para recuperar pagamentos indevidos é de cinco anos, observadas as particularidades de cada situação. A análise considera, entre outros fatores, a data de início da doença, os rendimentos recebidos e o período em que houve cobrança do imposto.

Os valores passíveis de restituição podem ser atualizados pela taxa Selic, conforme as regras tributárias aplicáveis.

A recomendação é reunir laudos médicos, exames, prontuários, comprovantes de aposentadoria ou pensão e declarações de imposto de renda. Com essa documentação, o contribuinte pode procurar o órgão pagador, consultar os canais oficiais da Receita Federal ou buscar orientação jurídica especializada para avaliar os próximos passos.