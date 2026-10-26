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Saúde e Bem-estar | Notícia

Envelhecimento da população aumenta alerta para osteoporose e risco de fraturas

Doença silenciosa pode comprometer a mobilidade e a autonomia; diagnóstico precoce e prevenção ajudam a reduzir o risco de novas fraturas

Por Aisha Vitória Publicado em 26/10/2026 às 18:55
Osteoporose é uma doença caracterizada pela perda de massa óssea e pela deterioração da estrutura dos ossos, que os torna mais frágeis e suscetíveis a fraturas
Osteoporose é uma doença caracterizada pela perda de massa óssea e pela deterioração da estrutura dos ossos, que os torna mais frágeis e suscetíveis a fraturas - Foto: Magnific (antogo Freepik)

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O envelhecimento da população brasileira deve ampliar a atenção à osteoporose, doença caracterizada pela perda de massa óssea e pela deterioração da estrutura dos ossos, que os torna mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Apesar de ser considerada um problema de saúde pública, a condição ainda é subdiagnosticada e subtratada. Estima-se que afete cerca de 200 milhões de pessoas no mundo.

Um dos principais desafios é que a osteoporose pode evoluir sem sintomas específicos até a ocorrência da primeira fratura. Depois desse episódio, o risco de uma nova fratura dobra. Nos casos de fratura vertebral, a probabilidade de um novo episódio pode ser quatro vezes maior, segundo dados do Manual Brasileiro de Osteoporose.

“Muitas vezes, o primeiro sinal da osteoporose é justamente uma fratura por fragilidade óssea, que pode comprometer a mobilidade e a autonomia do paciente. Por isso, é fundamental identificar precocemente quem está em risco, para evitar a primeira fratura e, entre aqueles que já tiveram uma, prevenir novos episódios”, alerta o ortopedista Fernando Yabushita, professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, e coordenador do Ambulatório de Fragilidade Óssea do hospital universitário da instituição.

Entre as medidas para prevenir novas fraturas estão a capacitação de profissionais de saúde e pacientes, o acompanhamento por equipes multidisciplinares e a implementação de políticas institucionais. Também existem os serviços de coordenação de fraturas, conhecidos pela sigla FLS (Fracture Liaison Service), que organizam o acompanhamento de pessoas que sofreram fraturas por fragilidade óssea. Segundo estudos citados no manual, a avaliação sistemática e precoce desses pacientes pode reduzir a ocorrência de novas fraturas entre 30% e 60%.

“Alimentação adequada, prevenção de quedas e a busca ativa de casos de osteoporose e de pessoas com histórico de fraturas são medidas importantes nesse cuidado”, explica Yabushita.

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Diagnóstico e tratamento ainda são desafios

No Brasil, estima-se que apenas um terço das pessoas receba o diagnóstico de osteoporose após uma fratura de quadril, considerada uma das mais graves. Entre aquelas que recebem o diagnóstico, somente 20% têm acesso a algum tipo de tratamento. Os dados indicam que procurar atendimento médico após uma fratura não garante, necessariamente, o diagnóstico e o cuidado adequados.

O país conta com orientações para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Osteoporose, aprovado em outubro de 2025. Há diferentes opções de tratamento, que podem atuar na redução da perda óssea ou no estímulo à formação de tecido ósseo. A escolha deve considerar as características e o histórico de cada paciente.

Na América Latina, a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF, na sigla em inglês) aponta desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento entre áreas urbanas e rurais e entre os sistemas público e privado de saúde. A instituição também destaca a falta de dados e a necessidade de ampliar a conscientização sobre a saúde óssea.

O impacto financeiro da doença é outro ponto de atenção. Embora ainda sejam escassos os estudos sobre os custos das fraturas por fragilidade óssea na região, levantamentos realizados em países como Brasil, México, Chile, Argentina e Colômbia indicam uma demanda significativa de recursos para os sistemas de saúde.

No Brasil, o custo anual estimado com a osteoporose é de R$ 1,2 bilhão. Já as despesas relacionadas a cada fratura de quadril variam de 2,7 mil a 11,9 mil dólares. Com o envelhecimento da população, a projeção é que o número de fraturas de quadril no país chegue a 160 mil por ano até 2050.

Mulheres têm maior risco, mas doença também afeta homens

A osteoporose é mais frequente entre mulheres, especialmente após a menopausa. Segundo o PCDT, aproximadamente metade das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais poderão sofrer uma fratura osteoporótica ao longo da vida.

A redução dos níveis de estrogênio durante a menopausa acelera a perda de massa óssea e aumenta o risco de desenvolver a doença. Em mulheres com mais de 45 anos, a osteoporose é responsável por mais dias de internação do que outras condições, incluindo diabetes e câncer de mama.

Apesar da maior incidência entre mulheres, a doença também pode afetar homens, sobretudo a partir dos 50 anos, quando há fatores que aumentam o risco de fraturas.

As fraturas podem atingir regiões como coluna, quadril e antebraço, provocando dor, incapacidade física, perda de mobilidade e redução da qualidade de vida. As fraturas de quadril merecem atenção especial: segundo o Manual Brasileiro de Osteoporose, elas estão relacionadas a 50% das mortes decorrentes de fraturas. Além disso, mais da metade das pessoas que sobrevivem a esse tipo de lesão pode perder a capacidade de viver de forma independente e precisar de cuidados em instituições especializadas.

Fatores de risco e exames para diagnóstico

Identificar os fatores de risco é uma etapa importante para favorecer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Entre eles estão idade avançada, baixo peso corporal, menopausa precoce, alterações hormonais, histórico pessoal ou familiar de fraturas e uso prolongado de medicamentos empregados no tratamento de doenças como o câncer de mama.

Algumas condições de saúde, como artrite reumatoide e doença celíaca, também podem estar associadas à perda de massa óssea. Outros fatores que podem ser modificados incluem tabagismo, baixa prática de atividade física, ingestão inadequada de cálcio e situações que aumentam o risco de quedas.

A densitometria óssea é um dos principais exames utilizados para avaliar a densidade mineral dos ossos. No SUS, o exame é recomendado para mulheres a partir dos 65 anos e homens a partir dos 70 anos, além de pessoas mais jovens que apresentem fatores de risco.

Radiografias e outros exames de imagem também podem ser indicados para investigar possíveis fraturas. Entre as situações que merecem avaliação estão mulheres na pós-menopausa com fatores de risco específicos, como perda de quatro centímetros ou mais de altura em relação à estatura máxima já alcançada.

Conforme o histórico do paciente, a investigação pode incluir exames laboratoriais e ferramentas como a FRAX, um algoritmo disponível digitalmente que combina diferentes fatores de risco para estimar a probabilidade de ocorrência de fraturas nos dez anos seguintes.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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